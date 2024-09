Els carburants marquen mínims de gener del 2022

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els carburants s’han abaratit aquesta última setmana un 1,83% en el cas de la gasolina, i un 1,85% en el del gasoil, i han assolit xifres que no es veien des de mitjans de gener del 2022.

En concret, el dièsel s’ha pagat de mitjana a 1,380 euros per litre després del novè descens seguit, marcant el preu més baix des del passat 17 de gener del 2022, un mes abans de la invasió de Rússia a Ucraïna, quan el cost va ser el mateix, segons el Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE). El gasoil ha vist reduït el preu mitjà un 8% des que es van iniciar les caigudes fa nou setmanes (15 de juliol), quan es va situar en 1,50 euros.Per la seua part, la gasolina, el preu de la qual s’ha situat de mitjana en 1,502 euros per litre, va encadenar la seua desena caigudes consecutives (des del 8 de juliol) i ha disminuït el preu des de llavors un 7,5 per cent. En concret, aquest carburant marca actualment el preu més baix des de l’última setmana del 2022, quan encara s’aplicava el descompte de 20 cèntims com a ajuda pública després de la pujada de preus per la guerra a Ucraïna i estava a 1,383 euros.Així les coses, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina costa 82,61 euros i fer-ho amb dièsel, uns 75,90.

Brussel·les segueix endavant amb els aranzels al cotxe elèctric a l’arribar a un acord amb Pequín

D’altra banda, el ministeri per a la Transició Ecològica va assegurar ahir que Espanya ha de triplicar els punts de recàrrega de vehicles elèctrics, dels 30.000 actuals fins als 100.000, per a l’any 2030 per poder cobrir la demanda. L’associació de fabricants, Anfac, va xifrar en 220.000 el nombre de vehicles elèctrics que circulen per Espanya, la qual cosa suposa un creixement d’entre el 35 i 40% respecte al 2023.Així mateix, la Comissió Europea va decidir seguir endavant amb els aranzels el cotxe de bateria elèctrica importat des de la Xina, després que es tanqués sense èxit una reunió a Brussel·les entre els dos bàndols. Val a recordar que, en contrapartida, Pequín va anunciar una investigació a les importacions de carn de porc.