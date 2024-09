La firma de Cervera Mobel Linea, reconeguda amb el premi pime lleidatana de l'any 2024

Publicat per Tània Contreras Redactora SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa Mobel Linea es va alçar ahir amb el premi pime de l’any 2024 de la província de Lleida que atorga el Banc Santander i la Cambra de Comerç, en col·laboració amb el Grup SEGRE i que enguany celebrava la vuitena edició. Nascuda l’any 1976 de la mà de Ramon Balcells, Jaume Salvadó i Manel Sàrries a Cervera, la firma, dedicada al disseny, fabricació i distribució de mobiliari d’oficina, ven actualment els seus productes a més de 180 països de quatre continents.

Mobel Linea, que competirà ara pel premi a la millor pime a nivell estatal, va ser valorada pel jurat per ser un referent gràcies al seu model de treball innovador, l’aposta per la sostenibilitat i la tasca com a generadora de riquesa i creadora d’ocupació a la província. El jurat estava compost per membres del Banc Santander, la Universitat de Lleida, el diari SEGRE i la Cambra.

Durant l’acte d’entrega de premis, celebrat a l’oficina que el Banc Santander té a la rambla Ferran de Lleida, també es van concedir quatre accèssits. L’empresa Payper, amb seu a Lleida i especialitzada en solucions per a l’ensacat i la paletització, va ser premiada amb el d’Internacionalització, com un dels fabricants més grans a nivell europeu i al ser present en països com el Brasil, l’Índia, França o els Emirats Àrabs.

En la categoria d’Innovació i Digitalització la vencedora va ser Geoplanning Estudis Geotècnics, firma especialitzada en sondatges geotècnics i perforacions, per la seua investigació per promoure tècniques pioneres en el sector que s’utilitzen a nivell mundial. L’empresa de transports Cajebel, ubicada a Rosselló, es va alçar amb l’accèssit en Formació i Ocupació, pel foment de la igualtat i la formació de joves i col·lectius vulnerables. Finalment, el reconeixement en la categoria de Sostenibilitat va ser per a la firma Recomotor, per la clara aposta per la reducció dels residus i la recuperació de peces d’automòbil.

Els guanyadors d’aquests quatre accèssits es presentaran també en les seues respectives categories a la final a nivell estatal. Aquests premis, l’objectiu dels quals és reconèixer l’acompliment de les petites i mitjanes empreses, l’activitat de les quals és vital per al desenvolupament territorial, es decidiran a Madrid el març vinent.

“L’economia és forta i les previsions són optimistes”

El director territorial de Catalunya i les Balears de la divisió d’empreses del Banc Santander, Sergi Farro, va afirmar a l’inici de l’acte d’entrega de premis que les pimes han estat vitals per a la recuperació econòmica després d’anys d’incertesa a causa de la pandèmia, els conflictes bèl·lics a nivell mundial i l’augment dels costos. Va destacar que actualment l’economia és forta i amb unes “previsions optimistes i a l’alça”, amb la recuperació de la producció, un creixement de tots els sectors i un nivell d’ocupació en màxims.