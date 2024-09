Cérvoles Celler presenta la nova imatge dels seus vins 'Colors de Les Garrigues'

Cérvoles Celler, el primer projecte de viticultura de muntanya de Catalunya, ha presentat una nova versió dels seus vins Colors Blanc i Colors Negre, afegint la seua procedència en Les Garrigues per ressaltar el seu origen. El celler, fundat el 1997 en un escarpat paratge de bosc mediterrani de garriga, compta amb 35 parcel·les de vinya plantades entre 659 i 728 metres d’altitud, configurant les 55 hectàrees de la finca.

La nova imatge, que s’aplicarà en l’any 2023, busca expressar la singularitat que sorgeix de petites parcel·les entre boscos, una identitat que es veu reforçada pel canvi climàtic, que imposa una menor producció i possibilita un treball més acurat a causa de la seua exclusivitat. L’etiqueta renovada pretén captar l’atenció cap als detalls d’un vi que evoluciona cap a una finor més marcada en el rigor qualitatiu que el caracteritza.

Aposta per la sostenibilitat i la qualitat

Cérvoles Celler no només ha renovat la imatge dels seus vins Colors, sinó que també ha apostat per la sostenibilitat a la seua producció. Els vins, ja certificats com a ecològics i gestionats amb pràctiques biodinàmiques i regeneratives, ara es presenten en botelles 200 grams més lleugeres, a més d’utilitzar cartrons i tintes ecològiques a les caixes per afavorir la sostenibilitat i reduir l’empremta de carboni.

Quant a l’elaboració, el Colors Blanc, compost per les varietats macabeu, albariño i chardonnay, destaca per les seues aromes a fruita blanca, cítrica i tropical, amb una frescor i untuositat en boca, acompanyades d’una marcada acidesa que allarga el pas en boca. Per la seua part, el Colors Negre aposta per la varietat autòctona garnatxa per aconseguir un vi més refinat, treballant exhaustivament amb el cabernet sauvignon per evitar una extracció amb tanins excessius i completant-lo amb merlot per dotar-lo d’amabilitat.

El celler també ha optat per veremar el raïm abans per evitar un excés d’alcohol, i realitzar extraccions i maceracions suaus per aconseguir frescor en un vi elegant, afruitat i amb un toc d’herbes aromàtiques, reflex de l’entorn en el qual creixen les vinyes.

Cérvoles Celler : viticultura de muntanya en Les Garrigues

Ubicada en un entorn únic de Les Garrigues, Cérvoles Celler és un referent en la viticultura de muntanya a Catalunya. Les seues vinyes, distribuïdes a 35 parcel·les a una altitud que oscil·la entre els 659 i els 728 metres, s’estenen al llarg de 55 hectàrees en un paratge escarpat de bosc mediterrani de garriga.

Des de la seua fundació el 1997, el celler ha apostat per la singularitat i la qualitat dels seus vins, aprofitant les condicions especials que ofereix el seu terroir. L’altitud, el clima i el terra de Les Garrigues doten als vins de Cérvoles Celler d’una personalitat única, que ara es veu reforçada amb la nova imatge dels seus vins Colors i la seua aposta per la sostenibilitat.

FAQS

Quines varietats de raïm s’utilitzen als vins Colors de Cérvoles Celler?

El Colors Blanc està elaborat amb les varietats macabeu, albariño i chardonnay, mentre que el Colors Negre se centra en la varietat autòctona garnatxa, complementada amb cabernet sauvignon i merlot.

Quines característiques destaquen als vins Colors de Cérvoles Celler?

El Colors Blanc destaca per les seues aromes a fruita blanca, cítrica i tropical, amb una frescor i untuositat en boca, a més d’una marcada acidesa. El Colors Negre busca l’elegància i la frescor, amb notes afruitades i un toc d’herbes aromàtiques.

Quines mesures ha pres Cérvoles Celler per afavorir la sostenibilitat?

El celler ha optat per utilitzar botelles 200 grams més lleugeres, així com cartrons i tintes ecològiques a les caixes dels seus vins. A més, les vinyes són gestionades amb pràctiques biodinàmiques i regeneratives, i els vins compten amb certificació ecològica.