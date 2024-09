El lleidatà Grup Borràs dona feina a 130 persones

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va visitar divendres les instal·lacions de l’empresa familiar Grup Borràs, fundada l’any 1948 i dedicada a la producció de gel i productes congelats, així com a la seua comercialització i distribució al sector de l’hostaleria, la restauració i la cafeteria (Horeca). El gerent i el director comercial de l’empresa, els germans Jordi i Oriol Borràs, respectivament, van explicar que ofereixen als seus clients al voltant de 2.000 referències de productes i disposen d’uns 25.000 metres cúbics de fred entre les tres delegacions ubicades a Lleida, Osca i Barcelona. L’empresa lleidatana té una plantilla amb al voltant de 130 treballadors. Per la seua banda, Crespín va voler posar en relleu que la trajectòria de creixement de Grup Borràs “s’explica per la gran aposta que ha fet per la qualitat del producte”.