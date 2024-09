Espanya vol reduir al 50% la seua dependència energètica

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres va aprovar ahir una actualització del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (Pniec) per al període 2023-2030, que recull les línies mestres per les quals aposta l’Executiu per avançar en la descarbonització de l’economia.

En un moment marcat per unes creixents tensions geopolítiques que, els últims anys, han disparat el preu de la llum, els combustibles i els aliments, la iniciativa busca que Espanya es dirigeixi cap a una major autonomia energètica. Per aconseguir-ho, preveu assolir una caiguda de la dependència energètica d’altres països des del 73% del 2019 fins al 50% el 2030, la qual cosa que suposaria un estalvi en importacions de combustibles fòssils de 86.750 milions d’euros. També s’eleva l’objectiu de reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle, que se situen en un 32%, davant del 23% estimat en la versió original del pla enviat a Brussel·les. I és que l’objectiu del Govern central és que les energies renovables generin el 81% de l’electricitat el 2030, davant del 74% que s’estimava el 2021, i cobririen el 48% de l’energia final.Amb aquests creixements, el Consell de Ministres preveu que el volum d’inversions del nou pla s’elevi fins als 308.000 milions d’euros, la qual cosa repercutirà de forma positiva en el mercat laboral, creant fins a 560.000 llocs de treball el proper any 2030.