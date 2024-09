Brussel·les obre un procediment d'infracció a Espanya pel bloqueig en la retribució dels permisos parentals

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha obert un procediment d'infracció a Espanya -el primer pas per portar un estat membre davant els tribunals europeus- per la situació de bloqueig en la retribució dels permisos parentals. En un comunicat emès aquest dijous, Brussel·les apunta que l'Estat no ha transposat la segona part de la directiva europea sobre conciliació laboral i familiar, la qual estableix una retribució, com a mínim, per a les dues últimes setmanes de baixa per maternitat o paternitat. A l'Estat, la voluntat del govern és remunerar almenys quatre de les vuit setmanes de permís per cures, però l'executiu no ha aconseguit materialitzar-ho abans d'aquest 2 d'agost, data en què expirava el termini per transposar completament la directiva.

En l'escrit publicat aquest dijous, la Comissió Europea apunta que Espanya encara no li ha comunicat la transposició de la directiva i, com a conseqüència, li obre el procediment d'infracció. Ara, l'Estat disposa de dos mesos per emetre una resposta i adreçar les preocupacions de Brussel·les.

En cas que l'executiu comunitari no rebi cap contesta o consideri que la resposta és insatisfactòria, podria dur a terme el següent pas i emetre un dictamen motivat contra l'Estat, el pas previ a traslladar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.