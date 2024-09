Bioeconomia i economia circular, protagonistes en la segona jornada de la Càtedra Grup Vall Companys - UdL

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Càtedra Grupo Vall Companys – Universitat de Lleida d’Alimentació Sostenible va ser la protagonista del tancament de la primera jornada del Congrés BiT de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia. Concretament, la jornada comptava amb la participació del fundador d’Infonomia i Insistute of Next, Alfons Cornella, com a principal ponent, que ha impartit una conferència sobre innovació en la bioeconomia i amb la defensa dels millors Treballs de Final de Màster inscrits en la Càtedra.

La conferència d’Alfons Cornella ha defensat el sector alimentari per la seua fortalesa de generar un valorar dels residus i donar-los una segona vida útil. “La millor manera d’innovar és identificar el problema per trobar una solució; per això la bioeconomia és una nova generació de valor”, ha concretat el conferenciant, conscient de l’alta circularitat del sector agropecuari els representants del qual eren presents a l’auditori.

Finalment, Cornella ha situat els presents a resoldre aquests reptes de forma sistèmica i metodològica: “Una empresa o una organització és feliç a base de resoldre reptes, un després de l’altre i així afrontar el futur; és el que fem amb la bioeconomia o l’economia circular, innovem perquè els problemes són fonts potencials de creixement”.

Un moment de la conferència d’Alfons Cornella.Vall Companys

L’acte, que ha tingut lloc a la sala de congressos (Pavelló 4) de la Fira de Lleida, ha comptat amb la presència de representants de l’administració local com Pilar Bosch, regidora de Cultura i Promoció de Ciutat, i Miguel Luis Lapeña, director adjunt de Promoció de Ciutat, Olga Martín, vicerectora de la Universitat de Lleida, i directius del Grupo Vall Companys, entre altres.

Després de la ponència de Cornella, s’ha procedit a la presentació dels treballs de Final de Màster, les temàtiques dels quals estaven relacionades amb la sostenibilitat, l’economia circular i la bioeconomia.

El primer guardó ha estat per a Joanes Etxegoien amb el treball “Estudi tècnic i experimental sobre gestió integral de residus orgànics d’una explotació ramadera”.

amb el El segon premi ha reconegut el treball d’ Anna Vilà sota el títol “Càlcul de l’empremta de carboni de l’explotació ramadera Marquillas Compte ”.

d’ sota el títol Finalment, el tercer premi ha estat atorgat a Ivan Robles amb “Investigació i caracterització de noves fonts de proteïna vegetal per al desenvolupament de noves bases vegetals”.

Els alumnes premiats han estat recompensats econòmicament amb 4.000€ en el primer premi, 2.000€ en el segon premi i 1.000€ en el tercer.