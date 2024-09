L'economia del pla deixa enrere la pandèmia, que encara llasta el Pirineu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’economia del pla de Lleida va superar per primera vegada des de l’esclat de la covid-19 els nivells prepandèmia, situant-se en un 1,1% per sobre després de registrar un avenç del 2,1 per cent. Tanmateix, els estralls que va deixar el virus encara es van notar a les comarques d’alta muntanya (Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Val d’Aran), un dels territoris més colpejats per les conseqüències de la crisi sanitària. Així es desprèn de l’Anuari Econòmic Comarcal BBVA 2024, que ahir el seu director, el catedràtic Josep Oliver, va presentar a Barcelona.

El creixement del Valor Afegit Brut (PIB sense impostos indirectes) al pla reflecteix l’empenta del sector serveis, que va augmentar un 3,5% i, encara que lluny del 8,4% que va pujar el 2022, va aportar prop del 68% del VAB. També destaca la recuperació de la indústria, que s’incrementa un 1,9% davant les caigudes de l’1,6% de l’any passat, i un modest avenç de la construcció (1,2%). Mentrestant, el sector primari va retrocedir un 16,1%, llastat per l’agrícola. Oliver va restar importància a la caiguda de l’agricultura i la va atribuir als efectes de la sequera i l’alça de preus de les matèries primeres i l’energia. “Seria preocupant si el model productiu no fos l’adequat, i això no és així”, va valorar.A les comarques d’alta muntanya, a diferència del 2022, quan la forta millora dels serveis i l’intens increment de la construcció van contrarestar el descens industrial, el creixement del 2023 (un 2,0%) reflecteix avenços similars dels serveis (2,6%), que aporten prop del 77% del VAB, i la indústria (2,3%), avalats per la construcció (2,1%) alhora que el primari va retrocedir un -20,1%. Malgrat aquesta millora, el balanç del cicle pandèmic 2019-23 continua sent negatiu, situant-se el VAB del 2023 un 2,8% per sota del del 2019.

Catalunya s’apropa a un model econòmic més industrial

L’economia catalana, que va créixer el 2023 un 2,6%, mostra un canvi de model productiu. Així ho indica l’Anuari Econòmic Comarcal BBVA, que explica que el 2023 el creixement de la indústria manufacturera va ser superior al dels serveis privats. D’altra banda, BBVA abonarà als seus accionistes el proper 10 d’octubre un dividend a compte de 0,29 euros bruts per títol, el més alt de la seua història, anunci que va coincidir amb el de Banc Sabadell, que abonarà als seus accionistes al voltant del 30% del seu valor en borsa en 18 mesos.