UP insta a canviar el pla contra la sequera perquè l’agricultura tingui prioritat en l’ús de l’aigua

Publicat per Tània Contreras Redactora SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos considera que amb les mobilitzacions de l’any passat es van aconseguir unes promeses que es van començar a treballar amb l’anterior govern de la Generalitat i que ara haurà de culminar l’actual. Així ho han assenyalat els seus principals dirigents en valorar l’any agrari en la Fira de Sant Miquel. El sindicat agrari afirma que entre les actuacions prioritàries han de figurar el pla de xoc contra la sequera i ajuts a sectors molt afectats per la mateixa com els herbacis, la vinya o l’oliverar. El president d’UP, Joan Caball, ha afirmat que "si no reguem la gent no menja", per la qual cosa ha reclamat modificar el pla contra la sequera i la gestió de l’aigua perquè l’agricultura sigui un sector prioritari. Caball va dir que cal abordar aquesta qüestió des d’un prisma "menys urbanita". UP també insisteix en la necessitat de regular els preus per a, entre altres objectius, acabar amb les vendes a pèrdues i en reduir la burocràcia que suporten els agricultors i ramaders.

D’altra banda, ha anunciat que el pròxim congrés nacional d’UP se celebrarà a Mollerussa els dies 7,8 i 9 de febrer de 2025.