La portaveu del Govern i consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha avançat aquest dijous que aplicar límits al lloguer a Catalunya ha donat "bons resultats", amb una rebaixa del preu dels mateixos d’entre el 3% i el 5%. Ha sostingut que són dades de dos trimestres i "indiquen ja una contenció en el lloguer", a preguntes dels periodistes després de participar en la Conferència Sectorial d’Habitatge, que s’ha celebrat a la seu del Ministeri d’Habitatge a Madrid. "No és significativa, estem parlant potser d’un 3-5%, però ja estem veient (els preus) cap a baix", ha detallat la portaveu del Govern, que ha comunicat que donaran a conèixer la setmana que ve les dades "amb exactitud".

Dit això, Paneque ha expressat que el límit del lloguer no és l’única eina per contenir la pujada de preus i ha insistit a ampliar el parc d’habitatge social i públic, "perquè si no, no serà possible". "Però hi ha unes primeres dades que ja ens indiquen que potser hi pugui haver bons resultats sobre això d’aquesta limitació del topall de lloguer. La setmana que ve donarem la concreció, perquè estem treballant encara en aquest tema," ha assegurat. I ha afegit que hi ha diferents observatoris treballant i contrastant les dades "per no donar missatges que després no es corresponguin al rigor necessari".

"No té una sola recepta"

"El problema de l’habitatge és complex, no té una sola recepta", ha expressat, abans de comunicar que també la propera setmana donaran a conèixer, en el marc del Debat de Política General a Catalunya, un paquet per desenvolupar la construcció delegada.

Concretament, ha dit que consisteix a "posar sòl públic a disposició de tercers, que podrien ser privats, podrien ser cooperatives, per a la construcció d’habitatge".

I ha precisat que "es manté la titularitat del terra i de l’edificació, però els tercers poden gestionar els lloguers i tenir un marge de retorn respecte a la construcció".