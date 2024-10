El govern espanyol planteja reformar les baixes laborals perquè siguin compatibles amb la feina de forma voluntària

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol planteja reformar les baixes laborals per crear un nou tipus més flexible que permeti treballar de forma voluntària. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha obert la porta a introduir canvis en les actuals incapacitats temporals similars als que s'han fet per compatibilitzar la feina i la pensió en una trobada organitzada per Nueva Economia Forum. Saiz ha assegurat que els "avenços mèdics" permeten que "des de la voluntarietat i des de la garantia de la salut i la seguretat puguin incorporar-se a treballar, fent una incapacitat temporal que no sigui estar d'alta o de baixa". La ministra ha anunciat que convocarà els agents socials per reformar la incapacitat temporal de forma "imminent".

Per explicar la seva proposta de flexibilitat, la titular d'Inclusió i Seguretat Social s'ha referit a les persones que estan sortint d'un tractament de càncer o les que estan treballant en més d'una feina i que, depenent de les circumstàncies mèdiques, poden desenvolupar un tipus d'ocupació però no un altre. "En matèria de pensions abans hi havia una regulació molt abrupta: o feina o pensió i amb la reforma i des de la voluntarietat hem fet que aquest trànsit sigui més flexible, des de la voluntarietat. Doncs el mateix amb la incapacitat temporal", ha detallat.

D'aquesta manera, la ministra ha posat alguns exemples com ara el de les persones "que estiguin sortint d'un tractament de càncer", que "des de la voluntarietat i des de la garantia de la seva salut, des de la seguretat, puguin incorporar-se a treballar, fent una incapacitat temporal que no sigui estar d'alta o estar de baixa".

Crítiques dels sindicats

Els sindicats han criticat que l'objectiu de la reforma se centri en la "flexibilitat" i no en la prevenció de les baixes. CCOO considera que la proposta de compatibilitzar la situació d'incapacitat i la feina és "difícil d'entendre" i pot traslladar "inseguretat" als treballadors que estan malalts. El sindicat ha coincidit amb Saiz tot dient que cal actuar en aquesta matèria perquè hi ha més baixes i una població més envellida, cosa que fa que els temps de resposta del sistema sanitari siguin "més lents dels que haurien" però ha demanat centrat els esforços a millorar l'atenció sanitària. "Hem d'actuar, especialment en la inversió pública en sistema sanitària, atenció primària i especialitzada com a element determinant abans plantejar situacions anòmales de compatibilitat de feina en una situació d'incapacitat temporal", ha dit el secretari de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO, Carlos Bravo. "El que amaga aquesta flexibilitat és una espècie de compatibilitat entre capacitat i incapacitat laboral", apunten fonts d'UGT, que diu que és un plantejament "molt complicat que un mateix pacient es trobi en les dues situacions a la vegada". Segons el sindicat, la reforma de la incapacitat temporal ha d'assegurar el diagnòstic, tractament i curació perquè les persones rebin tota l'atenció necessària i recuperin totalment la salut.

CCOO també ha retret al Ministeri que "no respecti els tempos" i faci aquest tipus de proposta abans de tancar altres temes com la supervisió de l'acord segons el qual les mútues donaran serveis per rebaixar les llistes d'espera en algunes patologies traumatològiques.