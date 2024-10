Reempresa 'salva' a Lleida 291 negocis i 638 treballs des del 2011

Publicat per Tània Contreras Redactora SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa Reempresa, fruit del conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la diputació de Lleida i el Centre de Reempresa de Catalunya, ha mediat en la compravenda i continuïtat de 291 negocis a la demarcació des que es va iniciar l’any 2011. Això ha generat una inversió induïda de 8,8 milions d’euros i ha permès que se salvin 638 llocs de treball. El comerç representa gairebé la meitat (47%) dels sectors on més traspassos exitosos hi ha, seguit de l’hostaleria i la indústria, i gran part es fan per jubilació i falta de relleu generacional, motius personals o canvis de professió.

Des de començament d’any, aquest programa ha contribuït a la transmissió de 21 empreses, amb una inversió induïda de 700.000 euros i que ha permès que es mantinguin 37 llocs de treball. Així ho va explicar Laura Sallent, directora del centre Reempresa, que va fer un balanç sobre aquest programa durant un acte celebrat a la Diputació que va servir com a punt de trobada entre empresaris que volen traspassar els seus negocis i emprenedors interessats a adquirir-ne un amb l’objectiu d’explorar noves oportunitats de compravenda. Durant l’esdeveniment també es van presentar diversos casos d’èxit, com el de la fruiteria Fruites Rossi, a la Seu d’Urgell, o EuroReclams, a Lleida, dos empreses del territori que han garantit la continuïtat del negoci gràcies a aquesta iniciativa. Valdemar Pereira, que s’ha fet càrrec de Fruites Rossi, va explicar el traspàs va ser “molt positiu”, ja que va comptar amb “l’acompanyament de l’anterior amo del negoci”, i que es va animar a participar en el programa perquè ho va veure com “una bona manera de guanyar-se la vida i alhora integrar-se al territori”, ja que fa un any i mig que s’hi va traslladar des de Veneçuela.

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la diputació de Lleida, Jordi Verdú, va destacar que programes com Reempresa són “vitals en la demarcació”, ja que “ajuden a evitar que petits negocis que donen servei en poblacions rurals tanquin, amb la problemàtica que això comportaria, com desplaçaments o pèrdua de llocs de treball”. En aquest mateix sentit es va pronunciar també el president de Cecot i de Reempresa, Xavier Panés, que va posar en relleu aquesta iniciativa com una eina clau per evitar el tancament de negocis amb potencial de continuïtat i evitar la pèrdua d’actius al territori.