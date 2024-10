Declarat il·legal l'impost autonòmic al carburant

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem ha declarat il·legal el tram autonòmic de l’impost sobre els carburants que va estar en vigor entre 2013 i 2018 i que permetia a cada comunitat aplicar un recàrrec fiscal propi, en línia amb una sentència dictada al maig pel Tribunal de la Justícia de la Unió Europea, que va declarar que la llei era contrària al dret comunitari. Ara la interlocutòria de l’Alt Tribunal obre la porta que les companyies petroleres que van pagar durant anys aquesta part corresponent a les comunitats autònomes reclamin la devolució de les quantitats abonades a Hisenda. El Suprem disposa també que hauran de ser les comunitats autònomes les que afrontin aquest eventual reemborsament, que podria arribar als 5.800 milions d’euros segons càlculs estimats per Hisenda. A més, assenyala que els consumidors de carburants no poden sol·licitar la part corresponent abonada d’aquest impost ara declarat il·legal, ja que existeixen altres vies per reclamar-ho, directament al proveïdor o a l’Estat, per ser una llei contrària al Dret de la UE.

Malgrat que l’Alt Tribunal reconeix explícitament el dret de devolució per a les companyies petroleres, les sentències deixen oberta la possibilitat que tals reemborsaments massius no arribin a produir-se si s’acredita que les petroleres van repercutir el cost de l’impost íntegrament als seus clients finals mitjançant la pujada equivalent en el preu de la gasolina i el gasoil. El tram autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs, que va ser implantat el 2013 pel Govern del PP en substitució del cèntim sanitari–també declarat il·legal–, permetia a les comunitats autònomes establir un tipus impositiu autonòmic, possibilitant un gravamen diferenciat segons el lloc on es consumia el producte sotmès a imposició, la qual cosa va generar múltiples dubtes. Aquesta normativa, que va ser recorreguda per una petrolera davant del Suprem, que va plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), va ser unificat l’any 2018.