Lleida acaba la campanya de farratges amb un 25% més de collita

La producció d’alfals tancarà les properes setmanes la campanya al camp amb uns volums un 15% superiors a l’anterior, fins a sobrepassar el milió de tones, i es confirmen les previsions de fins a un 25% en la producció de Lleida, segons ja va avançar SEGRE.

Un millor oratge i un augment de la superfície productiva han estat claus per a aquest increment dels volums.Catalunya, Aragó i Castella i Lleó són les autonomies amb més superfície productora, segons els informes del ministeri d’Agricultura. Cal recordar que les comarques de Lleida destinen 23.669 hectàrees a la producció de farratges, liderades per l’alfals, amb 18.300. Així, la conselleria d’Agricultura, abans Acció Climàtica, va estimar que la producció a la província podria arribar a les 972.920 tones.Des de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Alfals Deshidratat (Aefa) el seu president, Luis Machín, va apuntar que aquest increment es deuria també a la seguretat que ofereixen els farratges menys afectats per condicions climàtiques adverses i als avantatges que aporta la nova Política Agrària Comuna (PAC) si s’opta per cultius “millorants” com l’alfals.De la mà d’aquesta oferta més gran, ha vingut també un abaratiment del cultiu; de fet, la tona d’una bala d’alfals de primera categoria costa ara 203,31 euros davant dels 318,38 de fa un any (-36,14%), segons el ministeri.A més, una tona de pèl·lets estàndard d’alfals cotitza ara a 178,33 euros de mitjana pels 295,92 euros/tona de fa un any (-39,74%).Machín va apuntar que assolir aquestes xifres suposa tornar a la “normalitat” després d’una campanya, l’anterior, “una mica més conflictiva”.Després de tancar la campanya al camp, s’obren “molts mesos” dedicats a la venda (fins al 31 de març) quan acabi oficialment la campanya 2024/2025, va recordar.D’altra banda, el president d’Aefa va posar en relleu la força que té en aquest sector la preparació d’alfals deshidratat per oferir avantatges en l’alimentació animal, la seua principal destinació.Ja suposa la meitat de la producció d’alfals perquè la deshidratació aporta més “estabilitat i homogeneïtat al producte” a més d’oferir avantatges en seguretat alimentària i una “correcta nutrició” d’animals al tenir una “humitat molt baixa i no fermentar”.