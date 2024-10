El SEPE no reparteix cita prèvia per als seus tràmits a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sol·licitar una cita amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) és des de fa mesos missió impossible per a aquells lleidatans que van intentar fer-ho per sol·licitar una prestació d’atur o altres gestions. Ahir mateix, la pàgina web no oferia la possibilitat de demanar hora a cap de les oficines ubicades a la província, cosa que tampoc va poder fer-se per via telefònica, ja que el telèfon d’atenció comunicava.

El SEPE té oficines a Lleida, Tàrrega, Balaguer, la Seu, Solsona, Vielha i Tremp. En cap es podia obtenir cita ahir, la qual cosa va ocasionar queixes entre alguns usuaris. Fonts de l’organisme estatal van afirmar que setmanalment s’ofereixen un cert nombre de cites en diferents franges horàries per “poder oferir un bon servei en funció dels recursos disponibles en cada moment” i que hi ha la possibilitat que “les disponibles per a un futur pròxim s’hagin esgotat ja”, per la qual cosa serà necessari esperar fins que s’obri la següent tanda de cites per poder sol·licitar hora, que es desconeix quan serà.

Fonts del sindicat CSIF van apuntar també a aquesta possibilitat i van denunciar la saturació que pateix la plantilla del SEPE, on van afirmar que és necessari més personal. En aquest sentit, van explicar que el personal “es troba encara tramitant sol·licituds i expedients del mes d’agost, perquè no donen l’abast” a assumir la demanda, que s’ha vist incrementada aquests últims mesos a causa del final de la campanya d’estiu.

Com va publicar SEGRE, segons dades del CSIF, la plantilla del SEPE està dotada a Lleida amb 99 places, entre 85 per a funcionaris i 14 en règim de personal laboral. Tanmateix, només 51 d’elles estan ara cobertes. L’organització va indicar que la falta de personal es dona tant a la delegació provincial com a totes les oficines provincials tret de la de Balaguer. Això ho atribueix al fet que les oposicions són escasses, hi ha més vacants que aprovats i que molt pocs trien com a destinació Lleida.