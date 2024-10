La creació d'empreses augmenta un 25% a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de noves societats mercantils va pujar un 25,58% a l’agost a la província de Lleida respecte al mateix mes de l’any anterior, fins a sumar un total de 54 empreses, la xifra més alta per a un mes d’agost des del 2021, segons les dades difoses ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Si la comparació es fa de manera interanual, a l’agost es van crear a la demarcació un 14,29% menys d’empreses que al mes de juliol. No obstant, per a la creació de les 54 empreses nascudes a l’agost es van subscriure més de 20,5 milions d’euros, la qual cosa representa un capital deu vegades superior al desemborsat durant el mes anterior, una xifra no vista des del mes de desembre del 2013.

Per la seua part, el vuitè mes de l’any, es van dissoldre 14 empreses, la mateixa xifra de societats desaparegudes registrada el mateix mes del 2023. La majoria de forma voluntària.En el conjunt de Catalunya, la creació de noves empreses va pujar un 9,9% a l’agost en taxa interanual amb un total 1.472 societats mercantils constituïdes, en un mes en què les empreses dissoltes van ser 137, un 14,2% més. Es tracta de la segona millor dada de constitució d’empreses en un mes d’agost en la comunitat de la sèrie històrica.

Els afiliats pugen a totes les comarques de Lleida menys a l’Alta Ribagorça i l’Alt Urgell

En un altre ordre de coses, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar a gairebé totes les comarques lleidatanes durant el mes de setembre passat en comparació amb l’any anterior, a excepció de l’Alta Ribagorça i l’Alt Urgell, on van descendir un 0,9% i un 0,2%, respectivament, segons assenyalen les dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). De fet, l’afiliació només va disminuir el mes passat en aquestes dos comarques del Pirineu, al Lluçanès (-1,7%) la Terra Alta (-0,8%) i el Priorat (-0,6%). A la demarcació, l’increment d’afiliats a la Seguretat Social el van liderar el Solsonès, amb un augment del 2 per cent, i el Segrià (+1,6%). Lleida tenia al setembre 200.260 afiliats.