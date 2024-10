Sorigué guanya un 27% més el 2023 i aconsegueix vendes de 845 milions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup lleidatà Sorigué va augmentar el 2023 el seu benefici atribuït un 27 per cent fins als 7,9 milions d’euros, segons va publicar ahir Expansión i va confirmar l’empresa.

El resultat d’explotació va créixer un 8% el passat exercici i es va situar en 12,4 milions d’euros, mentre que l’ebitda, indicador financer del benefici brut d’explotació calculat abans de deduir les despeses financeres, va ser de 39,8 milions d’euros, un 19% més.La xifra de negoci consolidat va ascendir a 845 milions d’euros, la qual cosa implica un increment del 16% respecte a la dada del 2022.El passat exercici va ser l’últim en el qual Sorigué va comptabilitzar el negoci aportat per la filial de serveis urbans CLD, que va vendre al grup francès GBI Paprec al novembre per 100 milions d’euros.La transacció s’emmarca en el procés de desinversió en la gestió de residus, segons va assenyalar en el seu moment la constructora, que formava part del grup des del 2016. CLD és un dels principals operadors de gestió de residus de Catalunya, porta actualment la neteja viària de tres districtes de Barcelona (amb 400.000 habitants) i manté contractes en diversos municipis de Catalunya.La venda de CLD va permetre a Sorigué reduir “significativament” el seu deute financer net, que era de 116 milions d’euros el 2022.D’altra banda, el 2023 Sorigué va augmentar la seua presència en el segment del tractament de l’aigua amb la compra del 100% de Lasaosa Productos Químicos y Potabilizadores Tardienta i es va reforçar en materials de construcció amb la incorporació d’Hormigones La Paz i Asfaltos y Hormigones Teruel.En energia, va adquirir el 40% de Nogueras Renovables a través d’Acsa Obras e Infraestructuras.Al seu informe de gestió, el grup apunta que al tancament d’aquest any “podria com a mínim mantenir-se el volum de cartera”.Amb una plantilla mitjana de 4.951 persones el 2023, Sorigué va concentrar a Catalunya el 64% del seu negoci i Aragó, Andalusia i Madrid van ser les següents comunitats per volum d’ingressos.Així, el grup, que ha emès deute al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (Marf), va acabar l’exercici amb uns fons propis de 347 milions d’euros, un 2 per cent més, i un passiu bancari de 102 milions, un 46 per cent menys.