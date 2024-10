Nufri factura 263 milions el 2023 i guanya un 75% més

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup hortofructícola Nufri va augmentar l’any passat un 75 per cent el seu benefici després d’impostos, fins a assolir els 8,6 milions d’euros, segons els comptes individuals de la companyia, publicats per Expansión.

La firma de Mollerussa va acordar repartir un dividend de 4 milions d’euros i destinar a reserves la resta del resultat de l’any passat (4,6 milions d’euros). A l’exercici anterior, el dividend va ser de 3,5 milions d’euros.L’increment del benefici es va produir després de gairebé triplicar el resultat d’explotació, que es va disparar l’any passat fins a arribar als 12 milions d’euros, gràcies, entre altres factors, al descens d’algunes de les partides de despeses d’explotació.D’altra banda, la xifra de negoci de Nufri es va situar en els 263 milions d’euros, la qual cosa representa un creixement del 15 per cent respecte a la registrada el 2022.El grup lleidatà, fundat el 1973, produeix i comercialitza fruita fresca i elabora sucs i concentrats de fruites i verdures. El seu nivell de producció de pomes, peres, mandarines i préssecs es calcula en mig milió de tones. Al tancament de l’exercici, Nufri comptava amb uns fons propis de 24,4 milions d’euros, la qual cosa implica un 26 per cent més que el 2022. El seu deute amb entitats de crèdit ascendia a 11,7 milions d’euros, un milió més que a l’exercici anterior.Segons Expansión, Nufri assegura en el seu informe de gestió que està apostant per la consolidació del negoci en els seus mercats tradicionals i assegura que compta amb prou capacitat per abordar-ne altres de nous.Així mateix, al juliol, l’Institut Català de Finances (ICF) va arribar a un acord amb el grup lleidatà per finançar amb un milió d’euros una reconversió varietal al Pla d’Urgell amb l’objectiu que el centenar d’agricultors que tenen associats puguin adaptar els seus cultius a la sequera i la resta de conseqüències lligades al canvi climàtic.