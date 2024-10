El govern espanyol planteja poder reincorporar-se de la baixa a la feina de forma gradual

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha plantejat aquest dilluns als agents socials la possibilitat de permetre "una reincorporació gradual" al lloc de treball després d’haver estat de baixa sempre sota supervisió mèdica. El secretari d’Estat de Seguretat Social i Pensions, Borja Suárez, ha explicat als mitjans després de l’obertura de la taula de diàleg social sobre incapacitat temporal que hi ha situacions en les quals la "reincorporació gradual" és la fórmula més efectiva per garantir una millora de la salut dels treballadors. Suárez ha insistit que qualsevol canvi comportarà supervisió mèdica, que aquesta "gradualitat" serà després de rebre l’alta i que es podria compatibilitzar d’alguna manera prestació i salari.

Des de la Seguretat Social expliquen que aquests casos poden donar-se, per exemple, en reincorporacions després de baixes prolongades en les quals una tornada a la feina a temps complet pot ser més problemàtica o pot comportar recaigudes. En tots els casos, han insistit, aquesta tornada a l’activitat es faria una vegada es tingui l’alta, és a dir que la persona estigui recuperada. Suárez ha subratllat que s’està començant a abordar el tema i que caldrà analitzar dades per acabar d’encaixar i detallar una proposta en el marc del diàleg social. "Som al principi del camí, hem de ser prudents", ha afegit.

Compaginar el cobrament del salari amb la prestació per incapacitat no és possible actualment per la qual cosa caldria articular alguna mesura en aquest sentit. Des de la Seguretat Social han subratllat que l’objectiu és que la recuperació tingui "totes les garanties i sigui, si cap, millor, més satisfactòria" i que es treballa "per l’extensió de drets".

Els sindicats reclamen propostes per escrit

Des dels agents socials, els sindicats UGT i CCOO han avançat el seu rebuig d’un plantejament de "baixes flexibles", mentre que la CEOE ha evitat valorar l’inici d’aquestes negociacions. "És frívol i irresponsable", ha considerat el secretari de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO, Carlos Bravo. També ha indicat a la premsa a la sortida de la reunió que la Seguretat Social els ha traslladat la seua preocupació per l’increment de la despesa en prestacions per incapacitat temporal però que no s’han portat propostes.

La secretària de Política Institucional i Polítiques Territorials d’UGT, Cristina Estévez, també ha reclamat propostes per escrit. "Fins que no hi hagi una proposta en ferm, nosaltres no podem parlar de què és el que pretén el Ministeri. Sí que és cert que a mi m’agradaria enviar un missatge de tranquil·litat respecte a aquesta alarma social", ha indicat. Estévez ha assenyalat que "en cap cas els agents socials que formem part de la taula de diàleg social, cap d’ells ni patronals de sindicats, no estem a favor o avalar cap tipus de baixes flexibles, és una aberració".