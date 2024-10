Alier inverteix 75 M€ en dos noves plantes a Rosselló, que crearan 70 llocs de treball

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La paperera Alier va inaugurar ahir dos noves plantes de 12.000 metres quadrats al seu complex de Rosselló, una de dedicada a biomassa i una altra per al reciclatge de residus plàstics, en la qual han invertit un total de 75 milions d’euros, una part provinent dels fons Next Generation de la UE, i amb les quals preveu crear 70 llocs de treball directes i 350 d’indirectes. Així, la inversió total supera els 43 milions previstos inicialment, com ja va informar SEGRE.

La planta de biomassa, la més gran de Catalunya i desenvolupada en aliança amb la firma francesa Engie, permetrà a la paperera generar d’una manera “verda” l’energia tèrmica que necessita per cobrir el total d’energia que fa servir en els seus processos productius. Com a combustible utilitza biomassa forestal, la qual cosa permetrà a l’empresa reduir la seua dependència del gas natural en un 98%, ajudant a reduir l’equivalent a 91.000 tones de CO2 anuals, segons va explicar ahir la presidenta de l’empresa, Elisabet Alier.

La firma consolida així el seu compromís per la descarbonització i neutralitat climàtica, alhora que impulsa el desenvolupament rural i la gestió sostenible dels boscos de la zona. La planta, en la qual s’han invertit 28 milions, generarà una vintena de nous llocs de treball i un impacte social positiu amb la gestió forestal sostenible. Amb l’objectiu d’avançar cap a l’autoconsum energètic, Alier projecta també la construcció d’un “hort solar” per poder reduir encara més la seua dependència de les empreses energètiques.

Per a això ha rebut 4,38 milions d’euros del Perte de descarbonització. Pel que fa a la planta de reciclatge, en la qual s’han invertit 50 milions, permetrà a la paperera valoritzar els desaprofitaments plàstics que es generen durant els seus processos productius. Alier es dedica a fabricar paper, principalment per al sector de la construcció, a partir del reciclatge de papers però també envasos. Fins ara, aprofitava la fibra de paper dels brics, però no els residus de plàstic i alumini que contenen.

Ara, la nova planta permetrà transformar també aquests residus en granza de polyal (material que combina polietilens i alumini) que es podrà aplicar a diversos productes, com material de construcció, palets o mobles. En primera fase, espera reciclar unes 100.000 tones de residus a l’any, fins a acabar assolint les 200.000. Aquesta planta generarà uns cinquanta llocs de treball.