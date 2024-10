El Nobel d'Economia 2024 premia un estudi sobre les arrels de la prosperitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els nord-americans Daron Acemoglu (d’origen turc), Simon Johnson i James A. Robinson (els dos de procedència britànica) han estat guardonats amb el Premi Nobel de Ciències Econòmiques del 2024 pels seus estudis sobre com es formen les institucions i afecten la prosperitat, va anunciar ahir la Reial Acadèmia Sueca de les Ciències. “Reduir les enormes diferències d’ingressos entre els països és un dels desafiaments més grans del nostre temps. Els guardonats han demostrat la importància de les institucions socials per aconseguir-ho”, va afirmar Jakob Svensson, president del Comitè del Premi de Ciències Econòmiques.

Segons destaca la institució, els guardonats aquest any han demostrat la importància de les institucions socials per a la prosperitat d’un país i han ajudat a comprendre per què les societats amb un estat de dret deficient i institucions que exploten la població no generen creixement ni canvis cap a millor. En aquest sentit, els seus treballs demostren que una de les explicacions de les diferències en la prosperitat dels països “són les institucions socials que es van introduir durant la colonització”, que per a l’Acadèmia és una raó important de per què les antigues que una vegada van ser riques ara són pobres i viceversa.