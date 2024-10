San Miguel busca duplicar les seues vendes a Europa

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Mahou San Miguel aposta per accelerar la internacionalització amb el focus posat a Europa Continental, un dels mercats estratègics per al seu creixement, on preveu duplicar les seues vendes durant cinc anys després de fer una inversió que s’acostarà als 50 milions d’euros entre 2023 i 2027. L’objectiu és convertir San Miguel, fins a la data la cervesa espanyola més consumida al món, en una marca global a nivell europeu. Al tancament del primer semestre del 2024, la seua ensenya més internacional registrava un increment en el volum de vendes del 17% per al conjunt d’Europa Continental, així com els creixements més grans en el canal d’Alimentació.

L’any passat, la marca, que compta amb una planta a Lleida, ja va registrar “bons resultats”, arribant a créixer en doble dígit. En alguns països com Portugal es va elevar fins a un 85%. “Ha estat un any rècord amb la marca a Europa”, va assegurar la directora general de la Unitat de Negoci Internacional de Mahou San Miguel, Elena Reviriego.“El nostre focus és Europa, però seguim buscant oportunitats per continuar creixent, com a Llatinoamèrica, on som presents i analitzem oportunitats, però res comparable amb el pla d’Europa Continental, que creiem que liderarà la nostra internacionalització”, va indicar Reviriego, recordant que el 7% de les vendes internacionals procedeixen d’Europa Continental i preveu que creixi amb aquest pla fins al 14%.“A Europa veiem una oportunitat important amb San Miguel, perquè la marca té un recorregut considerable, però no vol dir que en altres ciutats europees es vegin altres de les nostres marques com Mahou, Alhambra o Solán de Cabras”, va assenyalar sobre la internacionalització del grup, que és present en més de setanta països.Actualment, Mahou San Miguel és el quart fabricant de cervesa més gran a Europa i el primer de capital 100% familiar. Les seues vendes a l’exterior suposen el 21% del negoci total de cervesa.