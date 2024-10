La xifra de treballadores agrícoles cau un 20% des del 2019

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir, 15 d’octubre, es va celebrar el Dia Internacional de les Dones Rurals, establert així des del desembre del 2007 per les Nacions Unides per reconèixer el paper de les dones en el desenvolupament, la seguretat alimentària i l’erradicació de la pobresa. A Lleida, les dones representen el 48,9% de la població rural (de municipis de menys de 5.000 habitants), segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

L’ONU afirma que les dones rurals “juguen un paper crucial” en l’agricultura, la seguretat alimentària i nutricional, així com en la gestió de la terra, dels recursos naturals i les empreses rurals. A Lleida, al voltant de 2.300 dones treballen en explotacions agrícoles o ramaderes, segons les últimes dades publicades pel ministeri de Treball, la qual cosa representa un 17,9% del total d’afiliats del sector a la província. Aquesta xifra representa a més un 3,74 per cent menys que un any enrere i un 20,2% menys si la comparació es fa amb l’any 2019.

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona Llauradora, l’ajuntament de Lleida va inaugurar l’exposició L’Horta amb arrels de dona al pati del Palau de la Paeria, amb la presència d’algunes de les protagonistes. Es tracta d’un reconeixement a la “lluita permanent” de les dones, claus “per a la supervivència de l’Horta”, segons va explicar l’alcalde, Fèlix Larrosa.D’altra banda, una vintena de dones rurals de les diferents partides de l’Horta van participar en una trobada amb el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín. En el transcurs de l’acte, les assistents van compartir amb el subdelegat les seues experiències com a dones rurals i la seua tasca en l’àmbit de l’agricultura i la ramaderia, una feina “sovint poc visible i reconeguda que ha quedat relegada a un segon pla malgrat la seua importància”.