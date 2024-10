El preu de la gasolina i el dièsel puja i trenca amb la tendència a la baixa de tres mesos

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Els preus dels carburants van trencar amb la tendència a la baixa que han mantingut tres mesos consecutius i van pujar en l’última setmana un 1,64 % en el cas del dièsel i un 0,95 % en el de la gasolina, amb la qual cosa van tornar als nivells de fa un mes. En concret, el gasoil es va pagar de mitjana a 1,383 euros per litre i la gasolina a 1,495 euros, segons el Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE), que recull dades d’11.400 estacions de servei espanyoles entre el 8 i el 14 d’octubre.

D’aquesta manera, la gasolina va acabar amb el camí de tretze descensos consecutius que va iniciar en la setmana del passat 8 de juliol, quan costava de mitjana 1,626 euros el litre. Ho va fer també el dièsel, que, malgrat que fa set dies havia repetit el preu de la jornada anterior, abans d’això havia encadenat onze caigudes seguides des del 15 de juliol. La gasolina no era tan cara des de la setmana del 16 de setembre, quan costava 1,502 euros el litre; mentre que el gasoil no ho era des del passat 9 de setembre, quan es va pagar a 1,406 euros.

Preus per sota dels històrics

Encara amb l’increment de l’última setmana, el preu del dièsel és un 1,6 % més barat que fa un mes i el de la gasolina un 2,3 % més baix. Si es comparen amb els preus de fa un any, el del gasoil és un 17,8 % inferior i el de la gasolina un 13 %. En revisar els preus mitjans dels carburants a començaments de 2024 i comparar-los amb les dades més actuals, ambdós tenen costos inferiors, sent un 2,6 % menor el de la gasolina i un 7,4 % menor el del gasoil. Des dels màxims històrics registrats el juny de 2022, quan els preus es van disparar després de la invasió russa d’Ucraïna, el cost mitjà de la gasolina és ara gairebé un 23 % inferior i el del dièsel d’un 27,2 %.

Una setmana més, els preus dels carburants a Espanya van estar per sota de la mitjana de la UE, on la gasolina es va situar en 1,645 euros el litre i el gasoil en 1,536 euros. També són inferiors als que es van pagar en el conjunt de la zona euro, amb un cost mitjà d’1,696 euros per litre de gasolina i d’1,561 euros pel litre de dièsel. Amb els preus mitjans més actuals, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina va costar 82,23 euros i fer-ho amb gasoil uns 76,06 euros.