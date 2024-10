Pujada salarial del 3% per a 13.500 treballadors del metall

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La patronal del metall de Lleida, Femel, i els sindicats lleidatans UGT i CCOO van firmar ahir el conveni del metall per al 2024, que afecta uns 13.500 treballadors a la província. L’acord firmat, que posa fi a un llarg procés de negociació, estableix un increment salarial del 3 per cent i incorpora una clàusula de revisió vinculada a l’Índex de Preus de Consum (IPC), amb un màxim d’un 1%, per garantir el poder adquisitiu de les persones que treballen en el sector. També es manté la suspensió de la clàusula d’absorció i compensació del conveni del 2023, que especificava que durant la vigència d’aquest conveni no hi haurà compensació ni absorció dels increments salarials acordats en aquells que no superin el 30 per cent del salari de conveni. A més, s’actualitzen els permisos retribuïts amb la llei de famílies.

El text definitiu recull els termes del preacord assolit per les dos parts a començaments d’aquest mateix mes i que va ser ratificat en assemblea pels delegats i delegades del sector.“Amb aquesta firma, consolidem els avenços socials i laborals en un moment complex per al sector, reafirmant el nostre compromís per protegir i millorar les seues condicions de treball”, van celebrar des d’UGT. En aquesta línia, des de CCOO van valorar “positivament aquest conveni, que ha de permetre que els treballadors del sector rebin, malgrat les dates avançades, els increments salarials, sense pèrdua de poder adquisitiu el 2024”. El sindicat va assenyalar també que el seu objectiu prioritari per al pròxim conveni, el de l’any 2025, és l’equiparació de les pagues extres a les 12 mensualitats.A la província de Lleida, unes 13.500 persones treballen en el sector del metall, segons les últimes dades disponibles, i hi ha unes 1.200 empreses a les quals s’aplicarà aquest conveni.