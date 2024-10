La rendibilitat de les pimes lleidatanes creix el 2022 i alerten del seu alt endeutament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La rendibilitat financera del conjunt de les pimes de Lleida el 2022 es va situar a l’11,6%, valor 0,2 punts superior a la de l’any anterior, segons es desprèn de l’Anuari de la Pime Catalana 2024 de Pimec, presentat ahir a Barcelona.

Entre 2021 i 2022 les pimes lleidatanes van incrementar l’alçament net (la relació entre capital propi i inversió total) en 0,1 punts percentuals, la rendibilitat econòmica en 0,1 punts i la rotació (0,07). Al contrari, els marges van descendir en 0,3 punts percentuals.Per sectors, la rendibilitat financera va ser del 8,8% al primari, de l’11,6% a la indústria, del 7,7% a la construcció i del 12,9% als serveis. En relació amb l’any anterior, només els serveis van veure augmentar la rendibilitat financera (1,1 punts), ja que el primari, la indústria i la construcció van registrar disminucions (-2,1, -0,4 i -0,1 punts, respectivament).A nivell global, les pimes catalanes van aportar el 61,4% del valor afegit brut (VAB) de Catalunya el 2022, representaven el 68,2% del total de l’ocupació, van augmentar un 17,6% anual les vendes i van millorar “lleugerament” la seua rendibilitat.

El president de la patronal, Antoni Cañete, va assenyalar les dades d’endeutament de les empreses i va alertar que si vingués una crisi “forta”, una de cada quatre pimes catalanes “patiria molt”. El document remarca que les pimes “continuen sent un actor dominant i imprescindible”, que representen el 99,8% de les empreses existents a Catalunya.L’anuari constata un segon any de “recuperació intensa” de les petites i mitjanes empreses després de la pandèmia, malgrat que cap dels paràmetres de generació de riquesa analitzats va assolir els nivells del 2019.Durant el 2022, el creixement de les pimes es va fonamentar en un augment de les vendes i la rendibilitat i, en menor mesura, dels actius i l’endeutament.En relació amb l’endeutament, Cañete va ressaltar que hi va haver un 25% de pimes “molt endeutades”, per sobre del 77%. Aquestes són les que patirien en cas d’una crisi econòmica.

D’altra banda, Cañete es va fixar en l’absentisme laboral i va assegurar que s’ha doblat durant l’última dècada. “Ens preocupa molt”, va assenyalar. “Per a les microempreses representa un problema molt important”, va afegir. Així mateix, va defensar que les pimes “estan suant” per créixer al ritme que ho estan fent.

El Govern espera que l’opa sobre el Banc Sabadell “no fructifiqui”

El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, va confiar ahir que l’opa (oferta pública d’adquisició d’accions) del BBVA al Banc Sabadell “no fructifiqui” i va expressar el seu suport a l’entitat vallesana.“El nostre suport, Xavi, perquè les coses surtin bé,” es va dirigir Sàmper al director territorial a Catalunya de Banc Sabadell, Xavier Comerma, en la presentació de l’Anuari de Pimec al Col·legi d’Economistes. El conseller també va ressaltar la “proximitat” que ofereix el Sabadell i va revelar que ell n’és client.Sàmper ho va dir en plena opa hostil i a l’espera del pronunciament de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).Així mateix, el president de Pimec, Antoni Cañete, va advertir que, si l’opa tira endavant, provocarà un nivell de concentració bancària que portarà Catalunya a “un mercat on la competència no existeix”.