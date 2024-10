La província de Lleida tanca el tercer trimestre amb 15.800 aturats, 2.700 menys

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La demarcació de Lleida ha passat d’una taxa d’atur del 6,72% al segon trimestre de 2024, a una del 6,97% aquest tercer trimestre. Segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aquest divendres, a la província hi ha 15.800 aturats, 2.700 menys que els que hi havia fa un any. Així mateix, el nombre de persones ocupades és de 211.400 persones i s’han creat 1.300 llocs de treball en comparació al tercer trimestre de 2023. Al conjunt de Catalunya l’ocupació ha batut un nou record amb 3,86 milions de treballadors i l’atur ha baixat al 8,83% en el tercer trimestre.

Per sectors econòmics, l’agricultura i la industria són els qui han patit una caiguda més acusada de persones ocupades en comparació amb el tercer trimestre de l’any passat. Així, en agricultura, hi havia al 2023 un total de 16.700 ocupats, i aquest any 13.200. En el sector industrial hi havia l’any passat 38.700 ocupats i aquest trimestre s’ha tancat amb 34.800. En canvi, la construcció augment i passa dels 16.600 al 2023 a 19.100 aquest trimestre, igual que el sector serveis, que passa de 138.100 a 144.400 aquest tercer trimestre de 2024.