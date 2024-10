Lleida guanya l'últim any 1.300 llocs de treball i l'atur cau en 2.700 persones

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La província de Lleida va tancar el tercer trimestre de l’any amb un total de 211.400 persones ocupades, la qual cosa es tradueix en la creació de 1.300 llocs de treball en comparació amb el mateix període del 2023. Per la seua part, el nombre d’aturats ha caigut en 2.700 durant aquest últim any, fins a situar-se el total en els 15.800, la qual cosa deixa la taxa d’atur a la província en el 6,97%, sis dècimes per sota de la registrada entre juliol i setembre de l’any passat i la xifra més baixa de tot Catalunya, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) que va publicar ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Per sectors econòmics, l’agricultura, coincidint amb el final d’una campanya més curta de l’habitual, i la indústria van ser els que van tenir una caiguda més acusada de persones empleades en comparació amb el tercer trimestre de l’any passat. Així, al sector agrari es comptabilitzaven entre juliol i setembre del 2023 un total de 16.700 ocupats, i aquest any 13.200. En el sector industrial es trobaven l’any passat 38.700 ocupats i aquest trimestre es va tancar amb 34.800.

Amb tot, aquests descensos es van veure contrarestats amb la creació de nous llocs de treball als sectors de la construcció, que van passar dels 16.600 registrats el 2023 a 19.100 aquest trimestre, igual com el sector serveis, que va passar de 138.100 a 144.400 aquest tercer trimestre del 2024 impulsat per la campanya estival.En el conjunt de Catalunya, el mercat laboral va sumar un nou rècord d’ocupats després de situar-se el nombre d’empleats en més de 3,86 milions, una xifra mai vista gràcies als contractes al sector serveis.

Entre juliol i setembre es van crear 52.900 llocs de treball més que els que es comptabilitzaven en el mateix període de l’any passat, de manera que és la comunitat on la creació d’ocupació va ser la més intensa de tot l’estat. Per la seua part, el nombre d’aturats es va situar en les 373.900 persones, que són 12.000 més que les que es comptabilitzaven fa un any, la qual cosa deixa la taxa d’atur en el 8,83 per cent, lleugerament per sobre de la registrada l’estiu passat (8,68%).

A nivell estatal, el nombre total d’aturats es va situar al tancament de setembre en 2.754.100 persones, amb la taxa d’atur en l’11,21%, la més baixa des del 2008. Alhora, el número d’ocupats va assolir un nou màxim històric, amb 21.823.000 treballadors.