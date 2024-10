Saltó compleix 30 anys amb el repte d'internacionalitzar-se

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Grup Saltó, empresa de serveis tecnològics, va celebrar ahir a la nit el seu trentè aniversari al Palau de Margalef acompanyat de treballadors, directius i autoritats, com la delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, el subdelegat del Govern estatal a Lleida, José Crespín, o l’alcaldessa de Torregrossa, Maribel Zamora.

Jaume Saltó, president del grup, va explicar que des que va crear una petita botiga d’electrodomèstics a Torregrossa l’any 1994 fins ara ha treballat amb el mateix ànim, creixent fins a convertir-se en un gran grup present a l’Estat i com a referent en robòtica assistencial a nivell europeu. Trenta anys després, va manifestar que continua tenint la voluntat de complir trenta anys més.De cara al futur, va manifestar que ha arribat el moment d’internacionalitzar l’empresa a través dels seus serveis, sobretot en matèria de software i de robòtica. La intenció, segons Saltó, és començar la seua expansió a Europa, encara que ja compta amb algun projecte a Sud-amèrica. Ara per ara el grup, amb 260 empleats, no preveu inversions a curt termini després de l’obertura fa tres anys d’una nau industrial al polígon Els Frares.