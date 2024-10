Preocupació a Alemanya: Volkswagen planeja tancar tres fàbriques i retallar milers de llocs de treball

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Volkswagen té la intenció de tancar almenys tres de les seues plantes a Alemanya i retallar desenes de milers de llocs de treball, segons ha dit la líder del comitè d’empresa de l’empresa, Daniela Cavallo, als empleats de l’automobilística en un esdeveniment aquest dilluns. Segons les declaracions de la líder sindicalista recollides per DPA, les plantes restants de Volkswagen a Alemanya es reduiran segons el pla de la direcció, mentre la direcció també estaria planejant una retallada salarial general.

Cavallo i altres líders sindicals del grup automobilístic alemany van prometre "una ferotge resistència a les retallades". "Només puc advertir tots els membres de la junta directiva i tots els que són al cim de l’empresa: no es fiquin amb nosaltres, amb la força laboral de Volkswagen," ha dit la sindicalista aquest dilluns.

El sindicat alemany IG Metall, que representa la majoria dels treballadors de les plantes del fabricant a Alemanya, també va prometre oposar-se a qualsevol tancament de plantes o altres retallades importants. "Això és una punyalada al cor dels treballadors de Volkswagen", ha declarat Thorsten Gröger, director regional del sindicat en l’estat de Baixa Saxònia, a l’oest d’Alemanya, on Volkswagen té la seua seu.

Volkswagen defensa el seu pla de costos

Del seu costat, els executius de Volkswagen han sortit a defensar aquest dilluns els seus plans de retallada de costos, encara que no van comentar directament els informes que detallen que la companyia eliminaria desenes de milers de llocs de treball. El conseller delegat de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer, ha dit en un comunicat que els costos en les plantes a Alemanya s’han tornat particularment alts. "No podem continuar com abans", ha afirmat Schäfer. "No som prou productius en les nostres plantes alemanyes i els nostres costos de fàbrica són actualment entre un 25% i un 50% més alts del que havíem planejat. Això significa que les plantes alemanyes individuals són el doble de cares que la competència", ha assegurat.

El comunicat va ser publicat poc després de les declaracions de la directora del comitè d’empresa de Volkswagen, Daniela Cavallo. "Sense mesures integrals per recuperar la competitivitat, no podrem permetre’ns realitzar inversions significatives en el futur", ha indicat per la seua part en un comunicat, el director de recursos humans de Volkswagen, Gunnar Kilian.

Kilian no s’ha referit, tanmateix, directament a aquestes afirmacions i no va proporcionar detalls sobre les mesures específiques de reducció de costos que el fabricant d’automòbils està considerant. "El fet és que la situació és greu i la responsabilitat dels socis negociadors és enorme", ha afegit. "Ens atenim al principi acordat amb la cogestió que la discussió sobre el futur de Volkswagen s’ha de dur a terme primer internament amb els nostres socis negociadors", s’ha endinsat. Volkswagen ha anunciat "propostes concretes per reduir els costos laborals" abans de les negociacions col·lectives programades amb els líders sindicals dimecres.

Possibles vagues a finals de novembre

Cavallo, del seu costat, ha tornat a demanar aquest dilluns als directius de l’automobilística que presentin una visió global del futur del grup en lloc d’impulsar només mesures de reducció de costos individuals. "Amb nosaltres no hi haurà tàctiques de tall per tall, ni solucions parcials ni compromisos mandrosos,' ha indicat. La planta del grup a Osnabrück, que recentment va perdre una comanda de Porsche que esperava seguir, corre especial risc de tancament, segons el comitè d’empresa. Porsche és també una filial del Grup Volkswagen, que també té Audi, Skoda, Seat/Cupra i altres marques a més de la marca principal Volkswagen.

Cavallo ha dit que els executius de l’automobilística també estan planejant acomiadaments massius, amb departaments sencers en risc de tancament o reubicació a l’estranger. Totes les plantes alemanyes de Volkswagen es veuen afectades per aquests plans. Cap d’elles no està sa i estalvi", ha afegit la líder del comitè d’empresa, sense donar més detalls.

L’acord de seguretat laboral acaba aquest any

Volkwagen ocupa unes 120.000 persones a Alemanya, aproximadament la meitat de les quals treballen a la seu de la marca i la planta principal a la ciutat de Wolfsburg, al nord d’Alemanya. La marca Volkswagen opera un total de 10 plantes a Alemanya, sis de les quals són a Baixa Saxònia, tres en l’estat oriental de Saxònia i una en l’estat occidental d’Hessen. Al setembre, l’automotriu va rescindir un acord de seguretat laboral de llarga data amb els sindicats que havia estat en vigor durant més de 30 anys. Els acomiadaments ara són possibles a partir de mitjans de 2025. Volkswagen mai no ha tancat una planta a Alemanya i no ha tancat una planta en cap lloc del món en més de tres dècades. L’anunci de setembre va ser una notícia important a tot Alemanya, on s’ha considerat un senyal preocupant per a l’economia del país en el seu conjunt.