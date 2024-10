La inflació puja l'1,8% a l'octubre pels carburants

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La inflació va pujar a l’1,8 per cent en taxa anual a l’octubre, tres dècimes més que al setembre, a causa de l’augment dels preus dels carburants. Segons l’avenç de l’índex de preus de consum (IPC) publicat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística, l’evolució també reflecteix, tot i que en menor mesura, l’alça dels preus de l’electricitat i del gas, que van baixar l’octubre del 2023. L’augment ha coincidit també amb la retirada de la rebaixa de l’IVA als aliments bàsics, que s’aplica des de l’1 d’octubre. Des d’aquest mes, els aliments que havien estat exempts d’IVA (tipus del 0%) han començat a tributar al 2%, com a fase intermèdia fins que el gener del 2025 recuperin el tipus superreduït habitual del 4%.

Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou elements més volàtils com aliments no elaborats o productes energètics, va augmentar una dècima, fins al 2,5 per cent.En comparació al setembre, l’alça és del 0,6%, en l’augment més al de la taxa mensual de la inflació des de l’abril d’aquest any. Malgrat el repunt de l’octubre, l’IPC es manté en els nivells més moderats en tres anys i mig, des de març del 2021, quan es va situar en l’1,3%, iniciant en aquell moment un camí de pujades que va arribar a tocar el 10,8% l’estiu del 2022.El ministeri d’Economia va destacar que la inflació segueix per sota del nivell de referència del 2% del Banc Central Europeu (BCE). “Espanya continua fent compatible el creixement econòmic més gran entre les economies desenvolupades amb una inflació que s’ha moderat de forma notable els últims mesos”, va valorar.Pel que fa a la dada harmonitzada, la taxa de variació anual estimada de l’IPCA va ser de l’1,8%, una dècima per sobre de la registrada el mes anterior. Per la seua part, la variació mensual estimada de l’IPCA és del 0,4%. Les dades definitives es coneixeran el 14 de novembre.