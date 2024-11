Ebro produirà el seu primer cotxe aquest novembre

Ebro presenta el seu primer cotxe a Lleida ■ El Fòrum Empresa i Esport, celebrat ahir la Llotja de Lleida, va servir també de presentació dels nous vehicles d’EV Motors, la matriu del fabricant Ebro, i soci per al mercat europeu de la companyi ...

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El CEO d’Ebro, Pedro Calef, va explicar ahir que la companyia ja ha cobert les tasques prèvies per a la fabricació del seu primer cotxe, previst per a aquest mateix mes, segons va afirmar en declaracions a TV3. L’anuncia a Barcelona va coincidir amb la presentació al Fòrum Empresa i Esport a Lleida dels nous models d’EV Motors, en un acte que va comptar amb la participació del president de la companyia, Rafael Ruiz. Ebro és soci de la xinesa Cherry i comença a produir a l’antiga Nissan.

El mercat de l’automòbil es troba en un moment convuls pel xoc entre la Unió Euiropea i la Xina, amb la imposició definitiva aquesta mateixa setmana d’aranzels al cotxe elèctric del gegant asiàtic que va introduir provisionalment el juliol passat per un període de cinc anys, després de constatar el perjudici per a la indústria europea de les subvencions considerades il·legals de Pequín als seus productors.En aquest context, el CEO de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, va advertir ahir que “la indústria de l’automòbil està en risc, i Seat també”, davant del descens del 17,2% que ha patit el benefici operatiu de la companyia entre gener i setembre del 2024, fins als 415 milions d’euros. “Els resultats que acabem de presentar només són una primera mostra d’aquest risc a què ens enfrontem”, va afirmar Griffiths en un missatge a LinkedIn després que dimecres el Grup Volkswagen inclogués en els seus resultats que Seat va obtenir ingressos de 10.500 milions d’euros (-3%). No obstant, la companyia automobilística “preveu un creixement continuat” a les marques Seat i Cupra fins a finals del 2024 i 2025, va informar la companyia en un comunicat d’ahir. En el seu missatge, Griffiths va atribuir els resultats a la “baixa demanda” del cotxe elèctric i a la falta de compromís que veu en els representants polítics espanyols, mentre que, al judici seu, la indústria sí que està fent els deures. El grup core de marques de Volkswagen va guanyar un 10% menys fins al setembre amb 4.490 milions.