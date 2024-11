Entra en vigor el nou subsidi d’atur: aquests són els beneficiaris i les quanties

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou subsidi d’atur acordat entre el Govern central i CCOO i UGT entra en vigor aquest divendres, 1 de novembre, amb quanties més elevades i un univers major de beneficiaris. En concret, les quanties dels subsidis durant els 12 primers mesos de percepció es milloren en tres trams: el subsidi serà del 95% de l’Iprem durant els primers sis mesos de cobrament (570 euros mensuals amb l’Iprem actual); del 90% durant els següents sis mesos (540 euros) i de l’actual 80% durant la resta de la durada de la prestació (480 euros).

Al subsidi podran accedir ara persones víctimes de violència de gènere o sexual des dels 16 anys, així com emigrants retornats, menors de 45 anys sense càrregues familiars i treballadors eventuals agraris de tot l’Estat.

A més, els treballadors residents en el Marroc que hagin exercit la seua última relació laboral a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, emparades per autorització de treball per a treballadors transfronterers, podran accedir a la protecció per atur de nivell contributiu sense necessitat d’acreditar residència a Espanya, sempre que reuneixin tots els requisits establerts.

La reforma elimina els subsidis parcials per als qui haguessin treballat a temps parcial, podent cobrar-los íntegres, mentre permetrà que les persones amb menys de 12 mesos cotitzats (que són els necessaris per accedir a una prestació contributiva) puguin accedir al subsidi, mesura que beneficiarà fonamentalment els joves.

Es facilita a més el compliment del requisit d’insuficiència de rendes per a les persones que accedeixen al subsidi, en permetre l’accés tant per insuficiència de rendes personals com de la unitat familiar, alternativament, i s’ampliarà la cobertura en permetre l’accés de les parelles de fet a la unitat familiar. En concret, es modifica el còmput de renda de tal manera que no s’exclourà el sol·licitant que superi el 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI), sinó que es tindrà la consideració de responsabilitats familiars quan el total de rendes de la unitat familiar entre el nombre de persones que la formen, inclòs el sol·licitant, no superi el 75% del SMI.

Se simplifiquen els tràmits per cobrar el subsidi

Alhora, s’estableix un règim de compatibilitat entre els subsidis agraris d’Andalusia i Extremadura amb els del Règim General i es redueixen a deu el nombre de jornades necessàries perquè els treballadors agraris per compte aliena de caràcter eventual inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris puguin beneficiar-se del subsidi d’atur.

La reforma permetrà també que aquells que estan cobrant subsidis puguin esgotar les seues prestacions actuals i, posteriorment, passar a incorporar-se l'Ingrés Mínim Vital (IMV), una passarel·la de la qual quedaran excloses les víctimes de violència de gènere i els emigrants retornats, que es mantindran en el subsidi. Així mateix, s’introdueix com a causa de suspensió del subsidi que els treballadors fixos-discontinus siguin cridats a reiniciar la seua activitat i no es reincorporin al seu lloc de treball, tret de causa justificada.

Addicionalment, la prestació es coordinarà amb un itinerari personalitzat d’activació per a l’ocupació amb la subscripció d’un acord d’activitat (conegut anteriorment com a compromís d’activitat) amb els Serveis Públics d’Ocupació, establint-se com a prioritari el col·lectiu d’aturats de llarga durada per als programes i accions d’inserció laboral.

La nova reforma simplifica els tràmits administratius per accedir al subsidi, amb l’eliminació del mes d’espera per a les persones que hagin esgotat la seua prestació contributiva i vulguin sol·licitar el subsidi. Així, l’ajuda es podrà cobrar des del primer dia.

El dret al subsidi d’atur es reconeixerà per períodes trimestrals, exigint que els requisits de manca de rendes o de responsabilitats familiars es compleixin el mes natural anterior a la data de la sol·licitud inicial del subsidi i de cada una de les seues pròrrogues, sense que sigui procedent la revisió del dret per verificar si es manté durant els tres mesos reconeguts. Es manté a més en el 125% del salari mínim interprofessional (SMI) la base de cotització per als subsidis de majors de 52 anys.

Obligació de presentar la renda

La reforma contempla modificacions en el règim de sancions als perceptors de prestacions i subsidis d’atur. Una de les més cridaneres és que els aturats beneficiaris de la prestació d’atur hauran de presentar la declaració de la renda a partir de l’any que ve, amb independència que compleixin o no l’import mínim per fer-la, com era preceptiu fins ara. No obstant, el Ministeri de Treball ha deixat clar que aquesta obligació és "documental" i no suposa que hagin de contribuir a Hisenda.

La no-comunicació per part de l’aturat que ja no es reuneixen els requisits per cobrar la prestació o el subsidi ja no serà sancionada amb l’extinció de la prestació, sinó que serà sancionada amb tres mesos de suspensió per a la primera infracció, sis mesos per a la segona i l’extinció per a la tercera. Així mateix, el Govern espanyol ha eliminat la consideració com a infracció lleu la falta d’inscripció com a demandants d’ocupació de les persones beneficiàries de prestacions.

A més, la norma substitueix la infracció lleu de falta d’acreditació de la recerca activa d’ocupació per l’incompliment de les exigències de l’acord d’activitat, de competència dels serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes, excepte en les ciutats de Ceuta i de Melilla, on la competència resideix en el Servei Públic d’Ocupació Estatal, o en l’Institut Social de la Marina per a les persones treballadores del mar en les comunitats autònomes en les quals les esmentades funcions no s’hagin traspassat, així com en Ceuta i Melilla.

El text introdueix noves causes de suspensió de la prestació i del subsidi d’atur, entre elles la interrupció de l’acord d’activitat. Amb això, argumenta l’Executiu, es pretén reafirmar la vinculació de les prestacions d’atur amb el seguiment de mesures d’inserció laboral. La prestació també se suspendrà quan els beneficiaris de les prestacions d’atur incompleixin l’obligació de presentar, en els terminis establerts, els documents que els siguin requerits, així com durant els períodes en què els beneficiaris no figurin inscrits com a demandants d’ocupació, tret que es trobin treballant per compte d’altri a jornada completa i compatibilitzant la prestació o el subsidi amb una ocupació. També se suspendrà la prestació d’atur quan els treballadors fixos-discontinus que siguin cridats a reiniciar la seua activitat no es reincorporin al seu lloc de treball, tret de causa justificada.

Així mateix, s’amplia de 15 a 30 dies el termini en què no es considerarà estada ni trasllat de residència la sortida ocasional a l’estranger dels perceptors de l’atur a fi que no se’ls suspengui el pagament de la prestació en aquests casos. El Reial Decret-llei del subsidi contempla també mesures per reforçar el control en el supòsit que la prestació es percebi en un únic pagament (capitalització per atur).

Per la seua part, el nou règim de compatibilitats dels subsidis i les prestacions d’atur amb un lloc de treball, a temps parcial o complet, no entrarà en vigor fins l’1 d’abril de 2025.