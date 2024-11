La pujada d'impostos al gasoil que preveu la Moncloa costarà 40 milions als lleidatans

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern central apujarà l’impost d’hidrocarburs que paga el gasoil d’automoció en 9,37 cèntims per litre (el tipus general passarà de 0,307 euros per litre a 0,40069 euros) per equiparar-lo al de la gasolina, una mesura que no aplicarà als professionals. Aquest increment de la fiscalitat suposarà un impacte per als conductors lleidatans d’uns 40 milions d’euros a l’any. De fet, omplir el dipòsit d’un turisme mitjà, amb una capacitat d’uns 55 litres de carburant, resultarà uns 5 d’euros més car.

La patronal del sector automobilístic Anfac calcula que el nou impost suposarà “una recaptació afegida de 2.900 milions” en el conjunt de l’Estat. Estima l’import tenint en compte les dades estadístiques de CORES (Corporació de Reserves Estratègiques de productes Petrolífers) partint dels consums del 2023. Tenint en compte el pes de les comarques de Lleida en el consum total de l’Estat, estaríem parlant d’uns 40 milions a la demarcació.L’esmena sobre la fiscalitat del dièsel, que s’ha inclòs en una del PSOE a la llei que regula el tipus mínim de les multinacionals, pretén incorporar els costos ambientals derivats del transport per carretera i contribuir a moderar els gasos amb efecte d’hivernacle, segons els socialistes.

Malgrat això, aquesta proposta preveu que en determinades circumstàncies el tipus general de l’impost baixi a 0,35 euros per litre, en concret quan el preu del gasoil superi durant dos mesos consecutius els dos euros el litre i el preu mitjà del barril de Brent en el segon d’aquells mesos sigui més alt que el primer.En el cas que tiri endavant aquesta esmena si obté els suports suficients dels seus socis de legislatura, el gasoil d’automoció pagarà en concepte d’impost d’hidrocarburs un total de 0,47269 euros per litre (0,40069 euros de tipus general i 0,072 euros de tipus especial), igual que la gasolina, en lloc dels 0,379 euros per litre actuals (0,307 euros de tipus general i 0,072 euros de tipus especial).

El Govern espanyol ja va intentar equiparar la fiscalitat del dièsel i la gasolina, com reclama Brussel·les, però la mesura va ser rebutjada per l’oposició del PNB. Ara, després que ha cedit a les exigències de Junts i PNB d’eliminar l’impost especial a les energètiques, confia a poder comptar amb el seu suport.

El nou impost bancari continuarà gravant el marge d’interessos i comissions, malgrat que es permet una deducció del 25% en l’impost de societats. Pel que respecta als vapejadors, l’esmena estableix que el líquid per a cigarros electrònics que contingui menys de 15 mil·ligrams de nicotina per mil·lilitre de producte pagarà 0,15 euros per mil·lilitre i 0,20 euros si la quantitat de nicotina és més gran.

L’Executiu gravarà la banca i els vapejadors, no les energètiques

L’Executiu de Pedro Sánchez convertirà en impost el gravamen temporal sobre la banca i gravarà el líquid dels vapejadors, però decaurà el tribut sobre les energètiques, segons les esmenes registrades pel PSOE en la llei sobre el tipus mínim de les multinacionals. El punt de les energètiques respon a la negativa de Junts i PNB a donar suport a la mesura, després que Repsol advertís que estava disposat a anul·lar inversions a Catalunya i el País Basc i traslladar-les a Portugal.