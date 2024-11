Aquestes són les situacions en les quals està justificat faltar a la feina per una DANA

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Treball i Economia Social ha tornat a recordar aquest dilluns a les seues xarxes socials que els treballadors afectats per la DANA no estan obligats a anar a treballar si la seua seguretat està en perill. Així, Treball ha desaconsellat els desplaçaments i ha assenyalat que el teletreball serà la forma de treball preferent i, en cas de no ser possible, s’eximeix d’anar a treballar, considerant-se absències justificades les d’aquelles persones que es trobin en les següents situacions:

Quan el desplaçament pugui suposar un perill per a la seguretat i salut dels treballadors o interfereixi en tasques de rescat i recuperació de les zones afectades, sempre i quan no sigui possible el teletreball.

Quan els treballadors necessitin atendre els seus familiars desapareguts o fer-se càrrec de la mort dels mateixos.

Quan, com a conseqüència de la pèrdua dels seus habitatges o estris, no estiguin en disposició d’ acudir al seu lloc de treball.

al seu lloc de treball. Quan, com a conseqüència del tancament de col·legis, residències o serveis públics en general, hagin de fer front a necessitats de cures de familiars.

En cas que l’empresa imposi qualsevol tipus de conseqüència negativa per no acudir a la feina, serà considerada nul·la. Treball adverteix a més que "es prohibirà" l’acomiadament dels treballadors que no hagin anat a treballar per alguna de les situacions indicades.