Cotecnica de Bellpuig inverteix 6 milions d'euros en una càmera de congelats i un magatzem automatitzats

La cooperativa agroalimentària Cotecnica inverteix uns 6 milions d'euros entre aquest any i el que ve en la construcció d'un magatzem de 4.000 metres quadrats amb estanteries automatitzades, un nou laboratori i una càmera de congelats, també automatitzada, per guardar carn fresca. La firma de Bellpuig manté, així, el seu ritme d'inversions iniciat fa sis anys amb la creació de la seva marca de menjar per a mascotes prèmium Ownat. En aquest temps, s'han invertit més de 24 milions d'euros, i la facturació de l'empresa creix a un ritme de "dos xifres" cada any, segons ha explicat el seu director general, David Sánchez, que ha afegit que preveuen tancar l'exercici del 2024 amb una facturació de 150 milions d'euros.

La cooperativa s'ha consolidat en el sector de l'alimentació animal natural, saludable i de qualitat per a gossos i gats i ja suposa el 80% de la seva facturació. Això, sobretot arran del naixement l'any 2018 de la seva marca Ownat, que ha permès creixements anuals per sobre del 15%. Cotecnica va facturar el 2023 120 milions d'euros, un 14% més que els 107 del 2022, mentre que enguany preveu tancar amb una facturació de 150 milions d'euros.

El creixement de la marca Ownat ha anat acompanyat d'unes inversions que superen els 24 milions d'euros. L'empresa va invertir, fins al 2022, 14,5 milions d'euros en la construcció d'una nova fàbrica d'extrusionats, un procés de fabricació a partir d'un cuinat breu a pressió que permet obtenir un pinso "molt segur i estable" per al seu consum, ha explicat Sánchez.

A banda, entre l'any passat i enguany, la firma també ha invertit més de 4 milions d'euros en automatitzar el final de la línia de producció, des de l'encaixat dels paquets de pinso fins al seu embalatge amb palets. A banda, també ha creat un nou sistema de traçabilitat, un de gestió de magatzem i un software que automatitza els processos i l'activitat diària als magatzems.

Ownat es comercialitza en més de 50 països i, de fet, el mercat exterior ja suposa el 70% de les vendes totals de la marca. El seu mercat principal és el francès, seguit de l'espanyol. Recentment, la firma ha iniciat operacions a la Xina i està previst que aviat ho faci a Mèxic i al Japó.

Sobre Cotecnica

La cooperativa agroalimentària la formen 11 cooperatives membres de Catalunya, Aragó, i Castella i Lleó, i es dedica a investigar sobre nutrició anima i a desenvolupar productes naturals besants en ingredients de proximitat i qualitat. La firma va néixer l'any 1982 com a fabricant de correctors i premescles vitamíniques i minerals per a pinsos, substitutius de la llet i medicaments veterinaris. L'any 1991 va iniciar-se en el segment del menjar per a animals de companyia, el qual actualment és un pilar fonamental del seu negoci. L'empresa té 150 treballadors i comercialitza 377 referències de la divisió de menjar per a animals, a més de comptar amb 140 formulacions personalitzades.