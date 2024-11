Ordeig aspira que Catalunya lideri el sector agroalimentari europeu

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, el lleidatà Òscar Ordeig, va afirmar ahir durant la seua intervenció en el Fòrum Europa Tribuna Catalunya, celebrat a Barcelona, que l’objectiu durant la seua etapa al capdavant del departament és situar Catalunya “com el primer territori agroalimentari d’Europa i un dels referents mundials del sector”. Per aconseguir-ho va demanar la col·laboració d’empreses, entitats i altres organismes i va anunciar la posada en marxa d’una aliança que permeti a “agricultors, ramaders, pescadors i elaboradors d’aliments que proveeixen de producte la cuina catalana, reforçar l’arrelament territorial i el relleu generacional a les zones rurals i marítimes així com potenciar la nostra cultura gastronòmica”, va asseverar el conseller.

En aquest sentit, el titular d’Agricultura va destacar també la importància d’avançar en “sostenibilitat, en la bona gestió i en la modernització dels regadius, amb eficiència tècnica i transferència tecnològica”, així com la necessitat d’impulsar la llei de l’alimentació de Catalunya que, entre altres qüestions, ha de promoure que la compra pública de l’Administració pública sigui de proximitat, així com la posada en marxa del pla d’educació alimentària com a eix curricular en els centres educatius.Ordeig va insistir davant de tots els assistents a l’esdeveniment, entre els quals es trobaven representants d’empreses, entitats i sindicats del sector agroalimentari, així com de diferents col·legis professionals o personalitats de la gastronomia de Catalunya, que han de col·laborar per crear un “mosaic de treball conjunt” que els permeti aconseguir que la ciutadania sigui conscient del “valor” dels productes, l’activitat i la cadena de valor vinculada a l’agricultura, la pesca o l’alimentació del territori català.D’altra banda, durant una interpel·lació al Govern al Parlament sobre falta d’inversió al Pirineu, Ordeig va recordar que existeixen per a aquest territori projectes concrets, com les obres del reg de la conca de Tremp o la creació d’un centre d’investigació agrària, i va demanar als diputats que tinguin en compte les necessitats d’aquest territori a l’hora d’impulsar normes o lleis.