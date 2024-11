El triomf de Trump pot costar 90 milions d’euros a l’exportació lleidatana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El triomf del republicà Donald Trump pot suposar un dur revés per al comerç mundial, si compleix la seua amenaça proteccionista d’incrementar un 20% els aranzels a les importacions nord-americanes, una taxa que seria del 60% en el cas de les procedents de la Xina. Lleida es juga en el mercat nord-americà transaccions properes als 91 milions d’euros, volum que van assolir les exportacions locals l’any passat. El gruix d’aquestes vendes correspon a l’oli d’oliva, amb més de 40 milions d’euros. De fet aquest és el primer mercat extracomunitari dels greixos de qualitat lleidatans.

Els segueixen els sucs, amb més d’onze milions, i per sobre de dos se situen llegums i hortalisses i begudes com pot ser el vi. Superen el milió d’exportacions altres productes com els olis essencials i articles de perfumeria o productes de paper i cartró. Les importacions directes arribades dels Estats Units a Lleida l’any passat, per la seua part, es van limitar a 19,3 milions d’euros.

El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, va advertir de l’“enorme” impacte advers a què podria haver de fer front el creixement econòmic i la inflació si la nova Administració Trump implementa finalment la classe d’aranzels a les importacions amb què el republicà va amenaçar durant la seua campanya electoral

Dòlar impulsat

A curt termini, la victòria republicana va impulsar ahir el dòlar un 1,9% davant de l’euro i va elevar la rendibilitat del deute nord-americà, però va llastar el preu de l’or i va sembrar dubtes a les borses europees, que van tancar amb pèrdues generalitzades malgrat l’obertura alcista de Wall Street. Madrid va caure el 2,9 per cent, llastat pels bancs com BBVA i Banc Sabadell. En el mercat de les criptodivises, el bitcoin, la més estesa, es va disparar i va marcar un nou màxim històric, al superar els 75.371 dòlars.

Per la seua part, les gestores i els bancs d’inversió van coincidir ahir que Trump aplicarà una política fiscal expansiva, amb menys impostos i una regulació més laxa, impulsant el creixement econòmic però amb risc d’elevar la inflació i, com a conseqüència, una limitació les retallades dels tipus d’interès. Els analistes esperen una pujada dels aranzels, sobretot a la Xina, i un impuls a la producció de cru i gas als EUA.