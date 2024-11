Busquen una sortida per donar viabilitat a Edullesa en la seua difícil situació econòmica

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa temps que la salut de l’Estació Duanera Lleidatana SA (Edullesa) dona signes de preocupació, però ara un informe econòmic encarregat per Mercolleida ho deixa clar. “Quant a l’anàlisi de la viabilitat de l’entitat aquesta queda compromesa, llevat que es realitzi un canvi estructural que pugui generar ingressos, o es mantinguin aportacions de les institucions”, amb referència a la Paeria i la diputació de Lleida. En aquest context, afegeix que “finalitzarà el conveni de col·laboració amb la Diputació i l’ajuntament el gener del 2025”.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha estat taxatiu en declaracions al diari SEGRE, al qualificar d’“impensable” el tancament d’Edullesa, que no està sobre la taula. De fet, fonts de la Paeria apunten que es treballa en diverses opcions.

Ha tancat amb pèrdues cinc dels últims sis exercicis, amb més de 58.600 euros el 2023

Des del sector fructícola, el gran usuari dels serveis duaners d’Edullesa, tenen clar que és clau per a la seua activitat. No és el mateix fer els tràmits d’exportació a unes desenes de quilòmetres d’una central fructícola que fer-ho al port de Barcelona o de València. A més, tampoc té res a veure el cost que pot representar el rebuig d’enviament d’una partida de fruita en el polígon industrial El Segre que a centenars de quilòmetres.

D’altra banda, al·ludeixen a les inversions efectuades a Edullesa perquè tingui avui unes cambres frigorífiques, entre altres instal·lacions, posades al dia.

Amb tot, l’informe econòmic és molt clar per a una societat anònima que ha registrat pèrdues en cinc dels últims sis exercicis. “L’informe propi sobre les precisions de cash-flow amb data 10 de juliol d’aquest any de l’entitat [apunta que] els ingressos de l’activitat es reduiran un 90%”, destaca. A més, fa una anàlisi sobre el valor comptable d’Edullesa. “El patrimoni net de l’últim balanç aprovat va ser de 377.455,63 euros, dins del qual hi ha un import que correspon a subvencions rebudes per part de l’ajuntament i la Diputació per valor de 268.299,14 euros. Sense tenir en compte aquest apunt, el valor dels fons propis és de 109.156,49, inferior fins i tot a la meitat del valor del capital social.”

Quant als resultats, des del 2018 només hi ha hagut un exercici amb beneficis, que va ser 2021 amb 40.036,86 euros. Els números vermells més significatius corresponen a l’any passat, amb 58.663,13.

En aquest segon document esmentat, es parla de dos possibilitats per apuntalar el futur per a Edullesa: obtenir l’autorització d’ADT (Magatzem de Dipòsit Temporal duaner) o llogar les instal·lacions. També apunta a la possible constitució de la DDA (dipòsit diferent del duaner). La segona de les vies suposa llogar les instal·lacions a un ADT ja autoritzat.

L’absorció per Mercolleida, una possibilitat sobre la taula

Juntament amb l’informe que posa negre sobre blanc la “compromesa” situació econòmica d’Edullesa, existeix un segon titulat Viabilitat de fusió per absorció d’Edullesa per Mercolleida. Però segons ha pogut saber aquest diari, és una possibilitat que no compta amb el suport almenys d’alguns dels consellers de la llotja, una de les joies de la corona per al sector agrari de Lleida. A bastament se sap que el seu tauler de cotitzacions i les seues anàlisis de mercats són reconeguts a tot Europa.