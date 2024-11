La Cambra premia quatre empreses lleidatanes per la tasca al territori

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç de Lleida va celebrar ahir la novena edició dels Premis Cámara, un certamen biennal amb què l’entitat vol reconèixer l’esforç i la contribució que el món empresarial lleidatà porta a terme pel territori, guardonant cinc firmes líders en emprenedoria, internacionalització, sostenibilitat, innovació i trajectòria empresarial. L’acte, celebrat al Palau de Congressos La Llotja i que va comptar amb la presència de destacades personalitats dels àmbits empresarial, polític i social del territori, va ser conduït per la periodista Núria Marín i amenitzat amb diverses actuacions del Cor de l’Orfeó Lleidatà.

El premi a l’emprenedoria va recaure sobre la firma Universal Smart Cooling SL, per la seua innovadora solució tecnològica en gestió tèrmica aplicada als components electrònics i la seua projecció internacional. El guardó a la internacionalització va ser per a Euroaliment PAC SLU, reconeguda per portar els productes de Lleida a més de 100 països, situant la demarcació com un referent global. La firma INGROUP va rebre el guardó a la innovació, per la seua aposta en tecnologies avançades com la realitat augmentada, impressió 3D i la internet de les coses, impulsant l’automatització en el sector. El reconeixement a la sostenibilitat va ser per a Griñó Ecologic SA, per la seua contribució a l’economia circular i la protecció del medi ambient, amb solucions sostenibles en la gestió de residus.

La Cambra també va premiar la trajectòria professional de Jaume Alsina Calvet, fundador del Grup Alimentari BonÀrea, per la seua influència en el sector i la seua dedicació a la transformació socioeconòmica de la Segarra.Un dels moments més emotius de l’acte va ser l’entrega de la Medalla d’Or de la de la Cambra d’Espanya a Joan Simó, expresident de l’entitat, per les seues dos dècades de lideratge al capdavant de l’entitat. La vetllada va culminar amb un sopar networking per crear sinergia entre empreses i institucions.