Sostenibilitat social, mediambiental i econòmica perquè el camp sobrevisqui

Sota el lema La teoria de la sostenibilitat, Afrucat va celebrar ahir la seua 46a convenció al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, on es va posar èmfasi en la importància de la sostenibilitat a tres bandes: social, econòmica i mediambiental.

Així, segons la presidenta d’Afrucat, Montse Baró, el sector agroalimentari català ha demostrat la seua competitivitat sent líders a Europa i al món, a més d’imaginatius davant dels canvis, però va expressar la necessitat que les diferents administracions públiques “ens escoltin”.En aquest sentit, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va dir que s’han de canalitzar els recursos necessaris a un sector que fa país però sobretot “comunicar” a la societat què fa el conjunt agroalimentari, que factura a l’any més de 50.000 milions d’euros, la majoria en exportacions.Va insistir que fa falta pedagogia i per això va assegurar que el Govern inclourà una assignatura a les escoles per donar a conèixer el valor del treball al camp.A nivell de la Unió Europea, Tomás García Azcárate, doctor enginyer agrònom i investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), va explicar que davant d’un canvi climàtic que “ja és aquí”, com s’ha pogut comprovar amb els fenòmens recents de la sequera i, més recentment, amb la gota freda al País Valencià, fa falta que les institucions europees estiguin al costat dels agricultors.D’aquesta manera, va dir que el denominat pacte verd, el paquet d’iniciatives polítiques dins de la Política Agrària Comuna (PAC), l’objectiu de la qual és situar la UE en el camí cap a una transició ecològica, estigui consensuat amb el sector. Va incidir que la suma del canvi climàtic i la globalització produeix la internacionalització de les plagues i des de les administracions “de vegades se’ls pren als agricultors les armes per combatre-les”, de forma que va dir que cal un equilibri, posant de relleu les “clàusules mirall” en el comerç internacional.Sobre el canvi climàtic, la lleidatana Mónica Lòpez, llicenciada en física i conductora de diversos espais televisius, va recalcar que Catalunya es troba en una zona en la qual els efectes del canvi climàtic es faran cada vegada més evidents, amb episodis més freqüents de sequera, gelades, pedra i altes temperatures que afavoreixen l’aparició de plagues en els cultius.

“Espanya creix cada vegada menys per la falta de productivitat”

“Espanya creix cada vegada a un ritme menor a causa de la baixa productivitat.” Aquesta va ser la conclusió que va defensar ahir l’economista Santiago Niño Becerra. Va dir que no és un fet aïllat perquè el conjunt de les grans economies, així com les emergents, patiran d’aquí a diverses dècades un menor creixement de les seues economies.Va dir que “les xifres per si soles no diuen res” però si s’analitzen en un període de temps ampli el creixement econòmic en el cas específic d’Espanya (entorn de l’1 o al 2 per cent anual) serà insuficient per a la sostenibilitat del sistema.“Una productivitat baixa significa salaris baixos”, que segons ell no repercuteix en el benestar social i sols es podrà revertir amb una major inversió de capital i una profunda reorganització del sistema laboral i actualment la productivitat es gestiona amb una competitivitat més gran a costa de menors salaris.