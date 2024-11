Moncloa veta rebaixar l'IVA a perruqueries i compreses

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern central ha vetat el debat al Congrés de disset esmenes en la seua reforma fiscal que, entre altres assumptes, buscaven rebaixar l’IVA als serveis de perruqueria, barberia, estètica i veterinaris i a productes d’higiene íntima femenina, unes propostes que podien tirar endavant en contra del seu pla fiscal. Fa una setmana, quan es començava a negociar el projecte de l’impost de les multinacionals, en què el PSOE vol afegir la seua reforma fiscal, l’Executiu ja va mostrar rebuig a aquestes esmenes, registrades per BNG, ERC, PP, Coalició Canària, PP, PNB i Sumar, tot i que finalment va optar per permetre’n el debat per intentar atansar postures amb els socis d’investidura.

Tanmateix, aquests segueixen enrocats a condicionar el seu suport a fer permanent l’impost a les energètiques, un pas que sembla impossible pel rotund rebuig del PNB i Junts, que es nega a reobrir el meló de la negociació amb el Govern central. Això amenaça de tombar el paquet fiscal que Moncloa preveu que es porti a votació demà a la Comissió d’Hisenda del Congrés.

La Constitució dona a l’Executiu central capacitat de rebuig en iniciatives legislatives que alterin la seua responsabilitat pressupostària, per aquest motiu pot vetar les 17 esmenes, perquè al·lega que suposarien una pèrdua de recursos d’11.362,5 milions.