OCU denuncia que la pujada del gasoil suposarà una despesa addicional de 102 euros a l’any per vehicle

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) denuncia que la possible pujada d’impostos del gasoil que està negociant el Govern suposarà un desemborsament mitjà de 100 € per vehicle a l’any. Aquesta mesura afectarà la majoria dels vehicles que circulen a Espanya i sobretot a les famílies més desfavorides.

En el marc de la negociació dels pressupostos, el govern espanyol ha acordat amb els seus socis parlamentaris una pujada de l’Impost sobre Hidrocarburs que igualaria el tipus general del gasoil amb de la gasolina 95. D’aprovar-se aquesta mesura s’elevaria l’impost dels 30,70 cèntims per litre actuals fins els 40,07 cèntims, als quals s’ha d’afegir l’IVA, el que elevaria el preu fins els 11,34 euros per litre. Amb aquesta pujada, omplir un dipòsit de 50 litres, suposarà pagar 5,67 euros més. Això suposa que un vehicle que recorri de mitjana uns 15.000 quilòmetres a l’any pagarà 102 € addicionals a l’any en impostos.

OCU adverteix que el 52% dels vehicles que circulaven a Espanya tenen motor dièsel, per la qual cosa la repercussió seria molt àmplia. Però sobretot afectarà especialment les famílies amb ingressos mitjans o baixos que condueixen vehicles més antics o de segona mà. El 2016, per exemple, el 60% dels cotxes que es venien eren dièsel, mentre que aquest percentatge ha descendit ara el 13%, entre dièsel etiqueta C (10%) i híbrid dièsel (3%). Els qui tenen capacitat econòmica per adquirir un cotxe nou, opten principalment per vehicles elèctrics, híbrids o de gasolina.

OCU denúncia que aquesta pujada d’impostos, que té com excusa la transició ecològica cap a un transport més sostenible, es fa a costa de les famílies amb ingressos mitjans i baixos, que són precisament les que més dificultats tenen per accedir a un vehicle elèctric, que ara com ara els resulta pràcticament inaccessible. Per això, OCU demana al Govern que ajorni la pujada de l’impost al gasoil per esmorteir aquest impacte en les famílies.

