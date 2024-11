L'empresa BCN3D trasllada la seua producció a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa dedicada a la fabricació d’equips d’impressió additiva BCN3D, amb seu a Castelldefels i amb lleidatans a la plantilla, ha traslladat les seues instal·lacions industrials des de la localitat barcelonina de Gavà a Lleida. Les noves instal·lacions, d’última generació i que ja es troben en ple funcionament després d’una exitosa fase de posada en marxa d’uns cinc mesos, tenen més de 1.200 metres quadrats de superfície i estan situades al polígon Industrial Activa Park. Responen a l’aposta de l’empresa per “produir impressores 3D d’alta qualitat per a ús industrial”. Segons va explicar a aquest diari Marc Felis, cofundador i director de màrqueting de la firma, a Lleida compten amb “unes millors condicions” per poder tirar endavant el seu ambiciós projecte i “poder continuar creixent”. La firma, que vol centrar-se ara en equips per a la indústria, va llançar fa poc més d’un any la impressora Omega I60, capaç de produir prototips grans i duradors i peces d’ús final com eines, plantilles i accessoris. Entre els mercats principals que exporten les seues peces destaquen països europeus, sobre tots aquells on la indústria és una peça potent de la seua economia, com Alemanya, i també els Estats Units.

Aquest trasllat de la línia productiva es produeix després que l’empresa tanqués una ronda de finançament en què van participar “empreses espanyoles de sectors industrials tradicionals”. Malgrat que la firma no va donar detalls sobre la quantitat aixecada, segons fonts citades pel diari Expansión podria haver superat els 3 milions d’euros. “Aquesta inversió suposa un compromís amb el nostre futur i demostra la nostra disposició a assumir el lideratge al mercat industrial”, va afirmar Xavi M. Faneca, CEO de BCN3D, que per una altra banda va destacar també que “les noves instal·lacions confirmen la nostra dedicació a produir impressores de qualitat”.

BCN3D, que manté les seues oficines centrals a Sant Feliu de Llobregat, va assolir l’any passat una facturació de 4,4 milions d’euros, un 25 per cent per sota de la xifra aconseguida l’any 2022.