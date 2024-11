Els sindicats del sector carni registren la convocatòria de dos dies de vaga per a principis de desembre

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els sindicats UGT, CCOO i la Confederació Intersindical Gallega (CIG) registren aquest dilluns una convocatòria de dos dies de vaga al desembre al sector de les indústries càrnies per denunciar el bloqueig de la patronal a la negociació del conveni col·lectiu. Les aturades tindran lloc la primera setmana de desembre, tot i que els sindicats encara han de decidir els dies exactes, i afectaran l'activitat als escorxadors, sales de desfer i empreses productores de pernils i embotits. La secretària del sector agroalimentari de la UGT-FICA de Catalunya, Alicia Buil, denuncia que la patronal porta un any bloquejant les negociacions i que la seva proposta d'increment salarial és del 2,2%, lluny de l'acord previ a la negociació i del 5% que reclama el sindicat.

La secretaria del sector agroalimentari de la UGT, Alicia Buil, ha participat en una assemblea a Lleida amb delgats de les indústries càrnies per parlar de la vaga general del sector prevista per la primera setmana de desembre. La jornada de vaga serà de dos dies entre el dilluns dia 2 i el dijous dia 5, ja que divendres és festiu, tot i que els sindicats encara no han decidit els dies concrets ni si aquests seran consecutius.

Els motius principals que han portat els sindicats a plantar-se són el "bloqueig" de les negociacions per part de la patronal i els increments salarials que han proposat, que consideren del tot insuficients.

Per una banda, Buil denuncia que els representants de les empreses fa un any que bloquegen les negociacions del nou conveni estatal d'indústries càrnies a l'espera de saber si tira endavant la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores del Ministeri de Treball.

A banda d'aquest "any perdut" de negociacions, critiquen que la proposta d'increment de salaris que proposa la patronal, del 2,2% el 2024 i el 2025, està per sota de l'acord previ de negociació. Des del sindicat reivindiquen augmentar els sous un 5% a l'any. "No només volem que els treballadors no perdin poder adquisitiu, sinó que els seus salaris millorin perquè el sector va molt bé i els treballadors cada vegada tenen més càrrega de feina", ha argumentat Buil.

Els sindicats registren aquest dilluns la convocatòria de vaga i esperen que durant la setmana es convoqui un acte de mediació entre les parts. "Volem desencallar el conveni i que es negociï el, però si això no succeeix anirem a conflicte. El que no podem permetre és una dilació d'un any en la negociació amb excuses de si el govern espanyol legisla en un sentit o un altre", ha indicat la secretària del sector agroalimentació del sindicat.

Buil també ha afegit el "gran malestar" dels treballadors del sector vers a les empreses per no fer "cap moviment per millorar la seva situació" i ha destacat que Catalunya concentra 4 de cada 10 treballadors de la indústria càrnia. En el cas de la demarcació de Lleida, per exemple, la indústria càrnia és el principal sector agroalimentari de Catalunya, amb un volum de negoci que supera els 10.000 milions d'euros anuals.