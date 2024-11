El Suprem estableix l’obligatorietat de l’audiència prèvia en els acomiadaments disciplinaris

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem d’Espanya ha dictat una sentència unànime en la qual estableix que les empreses espanyoles ja no podran acomiadar disciplinàriament els seus treballadors sense abans obrir un tràmit d’audiència prèvia. Aquesta nova doctrina modifica la postura que l’Alt Tribunal havia mantingut des de la dècada de 1980, encara que precisa que només serà exigible per als nous casos d’acomiadament que es produeixin a partir d’ara.

Segons assenyala el Suprem en el seu fallo, l’empresa ha d’oferir al treballador la possibilitat de defensar-se dels càrrecs formulats contra ell abans de procedir a l’extinció del contracte de treball per acomiadament disciplinari. Aquest canvi en la doctrina es fonamenta en les modificacions que ha experimentat l’ordenament jurídic espanyol en les últimes dècades, entre les quals se citen la Llei de Tractats Internacionals, la doctrina constitucional, la qualificació de l’acomiadament i la inaplicabilitat de la norma més favorable globalment.

La decisió de requerir audiència prèvia en els acomiadaments disciplinaris es basa en la necessitat d’aplicar de forma directa l’article 7 del Conveni 158 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) de 1982, vigent a Espanya des de 1986. L’esmentat conveni exigeix aquesta audiència prèvia a l’acomiadament "llevat que no pugui demanar-se raonablement a l’ocupador", situació que es dona en el cas objecte de la sentència.

El cas que va motivar la nova doctrina

El fallo del Suprem té el seu origen en l’acomiadament disciplinari d’un professor de la Fundació Escola Superior D’art Dramàtic de Balears, qui va ser denunciat pels alumnes per un suposat comportament inapropiat amb l’alumnat femení. Encara que inicialment la justícia va resoldre en contra del professor, aquest va recórrer en suplicació davant de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia d’Illes Balears.

El febrer de 2023, el TSJ balear va declarar improcedent l’acomiadament i va condemnar la Fundació a readmetre el treballador en les mateixes condicions prèvies a l’acomiadament i a abonar-li els salaris de tramitació o, alternativament, a pagar-li una indemnització de 64.178,28 euros. Va ser llavors quan la Fundació per als estudis Superiors de Música i arts Escèniques de Balears va presentar un recurs de cassació per a la unificació de doctrina davant del Suprem.

Aplicació només per a nous acomiadaments

Segons consta en la sentència de l’Alt Tribunal, l’empresa s’emparava amb un criteri jurisprudencial previ que l’alliberava de l’exigència de dur a terme una audiència prèvia abans de l’acomiadament disciplinari. Tanmateix, el Suprem afirma que tal cautela és "vàlida per als acomiadaments esdevinguts abans que es publiqui" aquesta sentència, per la qual cosa la nova doctrina només serà aplicable als casos d’acomiadament que es produeixin a partir d’ara.

Aquesta sentència del Tribunal Suprem suposa un important canvi en la regulació dels acomiadaments disciplinaris a Espanya, reforçant les garanties dels treballadors davant aquest tipus d’extincions de contracte. No obstant, queda per veure com es concretarà a la pràctica aquesta nova obligació de les empreses de celebrar una audiència prèvia abans de procedir a l’acomiadament, i si efectivament suposarà una protecció més gran per als drets laborals dels treballadors espanyols.