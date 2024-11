Mobles Ros preveu recuperar el 2025 facturació i assolir els 24 milions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa Mobles Ros, d’Artesa de Segre, ha ressorgit de les cendres després de patir un devastador incendi que va arrasar el 70% de les seues instal·lacions l’agost del 2022. La firma, que abans del succés comptava amb prop de 300 treballadors i va arribar a facturar el 2021 més de 24 milions d’euros, ha aconseguit aquest any recuperar el 70 per cent de la facturació i projecta assolir el 100% en el segon trimestre del 2025. Ros, que va perdre gran part de la seua infraestructura, va aprofitar per reestructurar el sistema operatiu, apostant per una transformació tecnològica, i reduint l’impacte mediambiental.

“Ara comptem amb màquines d’última generació, hem eliminat l’ús de plàstics als embalatges, aconseguint que el 90% dels materials sigui de cartró, i hem afegit plaques fotovoltaiques que subministren fins el 30% de l’energia necessària per a la fabricació”, va explicar el responsable de l’àrea d’operacions, Lluís Trujillo.

La nova planta, reutilitza les retallades de melamina per a calefacció i es troba en procés de certificació de la petjada de carboni i la petjada hídrica, així com en la implementació d’un sistema de gestió de qualitat i medi ambient. L’empresa, que va reprendre l’activitat tres setmanes després de la catàstrofe en una fàbrica provisional, compta actualment amb una plantilla de 216 treballadors, uns 50 menys dels d’abans de l’incendi, i el CEO de la firma, Enric Ros, va afirmar que si han aconseguit aixecar-se després de la tragèdia va ser pel treball dur de la plantilla.