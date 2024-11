Pimec col·loca la comunicació com l'eina per poder retenir el talent

Publicat per Tània Contreras Redactora SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop de 440 empresaris de la província de Lleida es van reunir ahir a la setena edició del Lleida Empresa, organitzada per Pimec i celebrada a la Llotja, que aquest any va girar entorn de la importància de la comunicació com a eina per atreure i retenir talent.

El president de Pimec Lleida, Jesús Torrelles, va afirmar que el teixit empresarial de la demarcació es troba en un moment “molt bo amb empreses capdavanteres en molts sectors, com el tecnològic”, però va afirmar que cal aprendre a “posar-les de relleu i, sobretot, saber vendre el potencial que som”, i aquí és on cobra importància la comunicació assertiva, va afegir. “Hem de mostrar al món el gran potencial que té Lleida, aquest és el primer pas per retenir el talent”, va asseverar.

Precisament, la falta de personal és una de les principals problemàtiques a què actualment s’enfronten les empreses lleidatanes a molts sectors. En aquesta línia, el president de Pimec Catalunya, Antoni Cañete, va destacar la “competitivitat i el dinamisme” que tenen el teixit empresarial lleidatà, destacant l’impuls que s’està donant al sector digital, al primari i al logístic.

Així mateix, va afirmar que actes com el Lleida Empresa són “un referent a tot Catalunya”. Cañete va aprofitar l’ocasió per valorar positivament que el Congrés donés llum verda a la rebaixa de l’Impost de Societats a les pimes (més informació a la pàgina 20). “Una fiscalitat més justa permetrà a les petites i mitjanes empreses, que són més del 90% de les catalanes, ser més viables, la qual cosa al seu torn generarà més treball i millors sous”, va afirmar el líder de la patronal catalana.

La conferència principal de l’acte va anar a càrrec d’Andrea Vilallonga, experta en comunicació i impacte positiu i consultora d’imatge, que va destacar la importància de la comunicació assertiva.

A més, com en les passades edicions, els assistents van poder conèixer quatre casos d’èxit d’empreses del territori. En concret van intervenir en aquesta taula redona Jordi Dalmau, cofundador i director general de Solutioma, empresa experta en estabilització de talussos; Esther Saiz, directora general d’Intersa, dedicada a l’àmbit de la dietètica; José Antonio Sobrino, gerent de Churrería Moreno; i Sergi Martí, CEO i cofundador d’ISPROX, consultora de selecció de personal. Tots van coincidir a destacar la importància d’impulsar la retenció del talent jove.