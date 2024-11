Una manifestació massiva a Barcelona reclama abaixar un 50% els lloguers i mesures per accedir a habitatges assequibles

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Desenes de milers de persones han fet sonar els seus clauers pels carrers de Barcelona aquest dissabte per exigir mesures "urgents" per accedir a habitatges assequibles, sobretot una rebaixa del 50% del preu del lloguer. En plena crisi per l'habitatge i amb els preus disparats, ciutadans d'arreu de Catalunya, molts joves, però també famílies i pensionistes, han participat en una manifestació multitudinària convocada pel Sindicat de Llogateres sota el lema "S'ha acabat: abaixem els lloguers!". Segons la Guàrdia Urbana, hi havia 22.000 manifestants. Els organitzadors diuen que eren unes 170.000. "Rendistes al carrer, s'acosta la vaga de lloguers!", han avisat els manifestants.

Des del Sindicat de Llogateres amenacen amb una vaga de lloguers si "els rendistes i els polítics no abaixen els preus". "No és fàcil i ens hem d'organitzar bé", ha dit Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, just abans de començar la manifestació. Sense entrar en detalls sobre la vaga i fent una crida a la unió dels llogaters, Arcarazo ha avisat que la protesta suposa "un punt d'inflexió".

Protesta massiva

Els manifestants han arribat des d'una cinquantena de pobles i ciutats de Catalunya en sis grans columnes ferroviàries de la R1, la R2, la R2 Sud, la R3 i la R4, i autobusos de municipis com Reus, Tarragona i Lleida. A partir de les quatre de la tarda també han sortit diverses columnes de manifestants des dels diferents barris de la capital catalana cap a plaça Universitat.La protesta ha arrencat passades les cinc de la tarda a la plaça Universitat, i ha transcorregut per l'Esquerra de l'Eixample (Gran Via, Calàbria i Consell de Cent), fins a arribar a la plaça dels Països Catalans. La pancarta de capçalera l'han portat els sindicats d'habitatge de tot Catalunya i durant la marxa i el Sindicat de Llogateres ha fet una aturada a la Casa Orsola, edifici convertit en "un símbol de resistència contra l'especulació immobiliària". Quan la pancarta ha arribat a la plaça dels Països Catalans, els organitzadors han assegurat que encara hi havia gent sortint de plaça Universitat, punt d'inici de la manifestació.

A la protesta s'hi ha sumat ciutadans d'arreu de Catalunya, amb gent de totes les edats, però sobretot joves, un dels col·lectius més afectats per la pujada del preu del lloguer. "La ridícula xifra donada per l'alcalde Collboni, de només 22.000 persones, és un insult a tota la gent que ha sortit avui als carrers", denuncia el Sindicat de Llogateres acusant el dirigent socialista de "manipulació". Els organitzadors celebren que és "la manifestació per l'habitatge més gran de la història de Catalunya i de tot l'Estat", i asseguren que hi ha assistit uns 170.000 persones. "Quin desplegament de potència i dignitat!", ha constatat l'humorista i guionista Maria Rovira (Oye Sherman) en l'acte final. "La cosa està fotuda, però som aquí per posar-hi remei" .

Reivindicacions

La situació de l'habitatge actualment és "insostenible", denunciar el manifest unitari del moviment català per l'habitatge que acusa rendistes, bancs i fons voltor de fer un "negoci rendible a costa de les classes populars". També retreuen als polítics les "promeses buides i les lleis cosmètiques" que han permès que els lloguers i les hipoteques "pugin sense control". El Sindicat de Llogateres ha posat sobre la taula quatre reivindicacions "urgents": abaixar els lloguers un 50%, contractes indefinits, recuperar habitatges buits, turístics i de temporada per a l'ús residencial, i acabar amb la compra especulativa. "O baixen els lloguers o cremen els carrers", "rendistes culpables, govern responsable" i "ni un euro més, vaga de lloguers" són alguns dels crits més sentits durant la protesta, on els manifestants aixecaven cartells que reclamaven una baixada dels lloguers i "habitatge per a tothom".