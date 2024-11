Efectes dispars de l'acord UE-Mercosur per al camp

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acord comercial entre la Unió Europea (UE) i Mercosur s’ha convertit en un nou cavall de batalla per al camp i s’ha traduït aquesta setmana en mobilitzacions dels agricultors gals. El bloqueig de la frontera de la Jonquera, primer, i dels passos de la Val d’Aran cap a França, després, han estat un veritable problema per a centenars de camions de Lleida que, segons fonts del sector, han suposat pèrdues d’uns 600 euros per vehicle i dia.

El pacte amb Mercosur pot tenir efectes diferents en funció dels sectors. Algunes fonts apunten que pot potenciar les vendes espanyoles dels productes més exportats com l’oli d’oliva i el vi. Però, alhora, aixeca el rebuig de sectors com l’hortofructícola i el ramader per l’impacte que puguin tenir les compres a Mercosur. En especial s’alerta que pot obrir les portes a les importacions de carn de boví i de pollastre, dos ramaderies molt importants a les comarques de Lleida, d’animals que no compleixen els mateixos requisits en matèria sanitària i de benestar animal que a Europa, per exemple.

El Govern espanyol recolza l’acord davant d’altres països, com el cas de França

Els països membres de ple dret de Mercosur són l’Argentina, el Brasil, el Paraguai, l’Uruguai i Veneçuela. S’hi afegeixen com a estats associats els casos de Xile, Colòmbia, l’Equador, Guyana, el Perú, Surinam i Bolívia. Alguns d’aquests països, com el Brasil o l’Argentina, són potències ramaderes.

En aquest context, el Govern espanyol és partidari de ratificar aquest pacte, firmat el 2019, encara que diversos països europeus liderats per França s’oposen i exigeixen al bloc sud-americà més garanties en unes negociacions que han tornat a prendre impuls en aquesta recta final d’any.

S’espera que l’acord liberalitzi el 99 per cent del comerç agrícola de la Unió Europea i que Mercosur obri el seu mercat al 88 per cent dels béns agraris comunitaris.

Així mateix, paral·lelament, es preveu que el pacte de liberalització comercial obri les portes a productes industrials europeus en aquests països, com pot ser el cas dels automòbils.